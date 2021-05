Hannover

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer müssen auf der Autobahn 2 am Freitag und am Sonnabend, 4. und 5. Juni, Einschränkungen in Kauf nehmen. Zwischen der Anschlussstelle Hannover-Bothfeld und dem Rastplatz Varrelheide ist der Hauptfahrstreifen in Richtung Dortmund nach einem Unfall beschädigt und muss repariert werden. Die Arbeiten sollen am Freitagabend um 19 Uhr beginnen und am Sonnabend bis 15 Uhr abgeschlossen sein.

Wegen der Ausbesserungsarbeiten steht den Autofahrern an dieser Stelle dann lediglich eine Spur statt der sonst vorhandenen drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die für die Ausführung der Arbeiten zuständige Autobahn GmbH bittet alle Betroffenen um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich und um Verständnis für die Einschränkungen.

Von Tobias Morchner