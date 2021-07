Hannover: ADAC bietet Fahrzeugcheck vor der Urlaubsreise an

Viele Autos sind wegen des Corona-Lockdowns weniger gerollt als üblich. Damit trotzdem in der Urlaubszeit kein Wagen auf der Strecke bleibt, bietet der ADAC kommende Woche in Hannover-Ahlem Fahrzeugchecks an. Im Prüf-Lkw können unter anderem die Bremsen und Stoßdämpfer unter die Lupe genommen werden.