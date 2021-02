Linden-Süd

Die Onlineverbindung wird langsam aufgebaut: Kachel für Kachel füllt sich der Monitor mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des digitalen Dienstagsclubs der AWO-Seniorenarbeit. Aus manchen der Fenster blicken neugierige Seniorinnen und Senioren in die Runde. Andere bleiben leer, und nur das Mikrofon ist aktiviert. Nach einer ersten Testrunde im kleinen Kreis hat die AWO den Link zum ersten digitalen Klöntreff für Menschen ab 60 Jahren geteilt, den es nun regelmäßig alle zwei Wochen geben soll.

Klick für Klick dazulernen

Knapp 30 Personen sind bei der ersten Begegnung dabei, „überwiegend Frauen“, wie einer der Teilnehmer feststellt. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Teilen Hannovers – von Linden bis nach Mühlenberg, von der List bis nach Langenhagen. Neben interessierten Seniorinnen und Senioren nehmen auch zahlreiche AWO-Mitarbeiterinnen teil. Einige von ihnen betreuen zunächst die Telefonleitungen und helfen den Nachzüglern auf diese Weise, dem Zoom-Raum beizutreten.

Das Treffen wolle man nutzen, um „miteinander in Austausch zu kommen und sich ganz ohne Maske zu sehen“, sagt Kaja Tippenhauer, die das Projekt zusammen mit ihrer Kollegin Stephanie Böhm leitet. Zu Beginn geht es darum, alle auf den gemeinsamen Stand der Technik zu bringen. Böhm erklärt Schritt für Schritt die Funktionen der Plattform, die die Teilnehmenden direkt ausprobieren wollen. In den Kacheln erscheinen klatschende Hände, Daumen nach oben und viele Herzen. „Es ist komisch, mit dem Internet zu reden und sich auch noch selbst zu sehen“, gesteht Böhm, die durch Konferenzen und Sitzungen inzwischen schon über reichlich Zoom-Erfahrung verfügt und diese mit der Gruppe teilt.

Eine Frage der Koordination

Mit dem technischen Know-how ausgestattet geht es nun darum, mit den anderen und sich selbst online warm zu werden – und zwar mit einer Koordinationsübung. Die Menschen in den Kacheln rücken ein Stück von ihrer Kamera weg und beginnen mit der einen Hand Kreise und mit der anderen Dreiecke in die Luft zu malen. Weil das noch nicht schwierig genug ist, stellt Tippenhauer Rechenaufgaben, die jeder für sich selbst lösen soll. „Nicht Zoom ist kompliziert, sondern die Körperbewegungen zu koordinieren“, erklärt die AWO-Mitarbeiterin.

Gerüstet mit Fragen verteilt sie anschließend mit nur einem Klick die Senioren in sogenannte Breakoutsessions, in digitale Kleingruppen sozusagen. Der Vorteil sei, dass man den digitalen Raum nicht selbst suchen müsse, sagt die Leiterin. In den Grüppchen müssen anfangs noch technische Probleme gelöst werden, dann geht es darum, sich auszutauschen und Ideen zu entwickeln für die kommenden Dienstagsclubs.

Zur Debatte stehen gemeinsame Sportaktivitäten, Frühstücks- und Klönrunden oder Spielvormittage. Doch die Teilnehmenden sollen auch eigene Ideen einbringen. Knapp zwei Stunden planen Böhm und ihr Team für den digitalen Dienstagvormittag ein. Auch wenn einige sich schon vor dem Ende verabschieden müssen, kündigen viele bereits an, sich beim nächsten Mal wieder zuzuschalten.

Der nächste Seniorenclub ist für Dienstag, 23. Februar geplant, die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich unter Telefon (05 11) 21 97 81 23 anmelden und bekommen dann alle weiteren Infos.

Von Monika Dzialas