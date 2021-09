Nordhafen

Die Natur und gleichzeitig die Sprache besser kennenlernen, das konnten zehn Kinder im „Kinderwald“. Eine Woche lang nahmen die Acht- bis Elfjährigen an einem einwöchigen Sprachcamp der Familienbildung der AWO Region Hannover teil. „Ziel ist es, die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder spielerisch zu verbessern“, erläuterte Heike Ehmke, Mitarbeiterin der AWO Familienbildung. Zudem lernten sie mit zwei Mitarbeiterinnen des Kinderwaldes die Natur besser kennen. Durch die Zeit im Wald werde die Naturverbindung und dadurch auch die Wertschätzung dafür gestärkt, erklärt Claudia Mannherz.

Sorgsam mit der Natur umgehen

Die Natur-und Wildnispädagogin begleitete die Kinder abwechselnd mit einer Kollegin und bereitete ein vielfältiges Programm vor. So fischten die Kinder zunächst mit Käschern in der Desbrocksriede, einem kleinen Bach, der durch den Wald fließt. Die jungen Teilnehmer fingen Stichlinge aus dem Wasser, Mannherz erklärte ihnen, wie die kleinen Fische heißen und die Kinder setzten sie wieder zurück. „Das sind auch Lebewesen – wir müssen sorgsam mit ihnen umgehen“, sagte Mannherz, die nicht unbedingt für die Sprachförderung zuständig war, aber erklärte: „Es lässt sich nicht vermeiden, Sprache zu lernen.“ Dabei bekamen die Kinder durch sie vor allem Artenkenntnis vermittelt, aber auch Wörter wie Säge oder Hochsitz integrierten sie so in ihren Wortschatz.

Die Kinder bauen eine kleine Hütte aus Ästen und Laub. Quelle: AWO Region Hannover

Bau einer Hütte aus Laub

Neben dem Erkundungsteil durch den Wald war auch Kreativität beim Bau einer Murmelbahn gefragt. Aus großen und kleinen Ästen bastelten die Kinder die Bahn, auf denen die großen Murmeln wie auf Schienen rollten. Höhepunkt des Waldprogramms war für die jungen Teilnehmer die Errichtung einer Hütte aus Laub. Dazu sammelten die Kinder einen starken Ast, Stöckchen und viel Laub zusammen. „Je dicker die Laubschicht, desto besser ist die Hütte isoliert“, erklärte Mannherz. Nach Fertigstellung durfte jedes Kind Probe liegen in der Hütte, die optisch einem Zelt ähnelte. „Sie ist warm wie ein Schlafsack“, sagte eines der Mädchen.

Das Sprachcamp der AWO Familienbildung wurde von der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung mit 3500 Euro unterstützt, die andere Hälfte der Kosten übernimmt die AWO Familienbildung.

Von Laura Ebeling