Hannover

Der Abriss der früheren Kaifi-Lodge am Fischerhof ist in vollem Gange. Seit dem 18. Januar ist das Lehrter Unternehmen A+S damit beschäftigt, Hannovers ehemals größtes Freizeitcenter zu entrümpeln, zu entkernen und abzureißen. Auf der insgesamt 25.000 Quadratmeter großen Fläche will die Aachener Firma BOB dann ein großes ökologisches Bürogebäude errichten.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei den Arbeiten stehe Nachhaltigkeit besonders im Fokus, sagt Dustin Reynolds, einer der Projektleiter. „90 Prozent der Materialien gehen in die Wiederverwertung“, so Reynolds. So sei die ehemalige Kegelbahn zurück an eine Firma aus Laatzen gegangen. „Der Beton des Gebäudes wird gebrochen. Daraus wird später neuer Beton für den Neubau hergestellt“, sagt Reynolds. Zwei Tennis- und eine Badmintonhallen würden in Ungarn bei Budapest als Flugzeughangar wieder aufgebaut.

Michael Röthenbacher (links) und Dustin Reynolds sind für die Arbeiten verantwortlich. Quelle: Tim Schaarschmidt

In der Woche vor Ostern sind die Arbeiter unter anderem damit beschäftigt, die Trägerkonstruktion der Badmintonhalle abzubauen. Im Schnitt seien rund 25 Menschen und drei Maschinen im Einsatz. Insgesamt gab es etwa 85.000 Kubikmeter umbauten Raum auf dem Gelände. Derzeit sei man gut im Zeitplan und ihm sogar einen Monat voraus, so Reynolds. Er schätzt, dass die Abrissarbeiten Ende Juni beendet sein werden. Für die Woche nach Ostern stehe der Abriss der alten Villa an.

Das ehemalige Kaiser-Center ist Geschichte: Ein Unternehmen aus Lehrte reißt die Gebäude ab. Später soll dort ein neues Bürogebäude entstehen.

Schadstoffsanierung zeitintensiv

Der Standort hat aber auch Tücken für die Arbeiten. Bevor ein weiterer Gebäudeteil abgerissen werden könne, müsse geklärt werden, ob der Boden dort dem Gewicht der Bagger überhaupt standhalten würde, sagt Reynolds. Hintergrund seien Rückverankerungen für die nahe verlaufende Bundesstraße 6. Einiges an Zeit gekostet habe auch die Schadstoffsanierung. „Es gab viel Asbest“, betont Reynolds. Dieses werde nun entsorgt. Im Oktober könnte es dann mit dem Erdbau als Vorbereitung für den neuen Komplex weitergehen. Die ersten Büros sollen voraussichtlich Anfang 2023 den Mietern übergeben werden.

Auf dem Gelände am Ricklinger Stadtweg hatte 1983 das Kaiser-Center auf dem Areal der ehemaligen Kaiser-Brauerei eröffnet. Das Freizeitcenter wurde später in Kaifi-Lodge umbenannt. Zwischenzeitlich gab es Pläne, ein Wohnheim für Studentinnen und Studenten zu errichten, die aber nicht realisiert wurden. Seit Mai 2020 ist die Kaifi-Lodge endgültig geschlossen.

Von Maximilian Hett