Hannover

Zwei etwa elf Jahre alte Kinder stehen im Verdacht, am Freitag, 5. März, in Hannover Groß-Buchholz insgesamt acht Autos beschädigt zu haben. Die mutmaßlichen Täter sind noch nicht identifiziert. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 28 Jahre alte Frau hatte die beiden Kinder gegen 14 Uhr dabei beobachtet, wie sie an einem Auto in der Straße Schiffhornfeld den Tankdeckel abtraten und anschließend flüchteten. Der Wagen war ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt worden. Ob es sich bei den Tätern um Jungen oder Mädchen gehandelt hat, konnte die Zeugin nicht sagen.

Polizei sucht Zeugen

Im Laufe des Tages meldeten Betroffene der Polizei im Bereich der Neue-Land-Straße weitere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Insgesamt haben die Ermittler bislang acht beschädigte Fahrzeuge registriert. An den Autos waren die Tankabdeckungen abgebrochen und die Tankverschlüsse abgerissen worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten zusammenhängen.

Das Polizeikommissariat Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen sucht und Zeugen. Hinweise zu den Verdächtigen nehmen die Ermittler unter die etwas Verdächtiges beobachtet (0511) 1 09 32 15 entgegen. Eine genaue Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Fest steht nur, dass eines der Kinder eine blaue Jacke und eine dunkle Hose trug. Das andere hatte eine rote Daunenjacke und ebenfalls eine dunkle Hose an.

Von Tobias Morchner