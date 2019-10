Hannover

Wo trifft Kekserfinder Hermann Bahlsen auf Altoberbürgermeister Herbert Schmalstieg und die Latino-Popband Marquess? Richtig, der neue Hannover-Adventskalender ist da. Und in dem bunten Panorama der Stadt tummeln sich zahlreiche bekannte Hannoveraner. Schauspielerin und Sängerin Denise M’Baye lugt in ihrer Rolle als Nonne in der Serie „Um Himmels Willen“ ins Bild, die Fußballer Jessica Arend, Anna-Lena Füllkrug, Gerald Asamoah und Carsten Linke kicken auf dem zugefrorenen Maschsee und Kurt Schwitters flirtet mit Anna Blume.

Haarmann ist auf dem Hannover-Kalender wieder dabei

Für das Wimmelbild in Form eines Schokokalenders hat sich Illustrator Thorsten Wilkens gemeinsam mit Herausgeber Klaus Lange viele liebevolle Details überlegt. Die sanierungsbedürftige Waterloosäule gerät bedenklich in Schieflage und vor dem Rathaus kreuzen Hannover-Autos wie der VW T1 und der Hanomag-Rekorddiesel. Massenmörder Fritz Haarmann mit seinem Hackebeil, dessen Abbildung beim ersten Mal noch viel Wirbel auslöste, versteckt sich wie jedes Jahr auf dem Bild. Und zum 70-jährigen Bestehen der deutschen Verfassung darf auch Georg Diederichs, Hannoveraner und einer der Väter des Grundgesetzes, auf den Kalender.

Auf dem Wimmelbild des Hannover-Adventskalenders sind immer viele Prominente zu entdecken. Quelle: Michael Thomas

Der Adventskalender mit Lokalkolorit ist im Historischen Museum, in Buchhandlungen und zahlreichen weiteren Verkaufsstellen ab 3,99 Euro erhältlich. Langes Agentur Agitares bringt den Kalender zum 15. Mal heraus. Er erscheint in einer Auflage von 23.000 Stück. 20 Cent pro Kalender gehen an das Projekt Kurve des Diakonischen Werks, das zwei Krankenwohnungen für Obdachlose betreibt.

Von Bärbel Hilbig