Hannover

Seit einem Jahr stellen die Grünen in Hannover den Oberbürgermeister. Aber offenbar genau das hat jetzt zu einem schweren Zerwürfnis in der Fraktion geführt. Die langjährige Fraktionsvorsitzende Freya Markowis hat am Dienstag nicht nur den Fraktionsvorsitz sondern auch gleich ihr Stadtratsmandat abgegeben, heißt es in einer dünnen Erklärung, die die Fraktion am Dienstagabend verschickt hat. Die knappen Zeilen sind von den beiden stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Elisabeth Clausen-Muradian und Daniel Gardemin unterschrieben, Markowis hat an der Pressemitteilung offenbar nicht mehr mitgewirkt.

„Wir haben auf Lösung gehofft“

Markowis habe die Fraktion von ihrer Entscheidung am Dienstag vor der Fraktionssitzung schriftlich unterrichtet, berichtet Clausen-Muradian. „Wir sind als Fraktion sehr betroffen“, sagt sie. Es habe „Kommunikationsschwierigkeiten“ gegeben. „Wir haben aber gehofft, dass sich das lösen lässt.“ Nähere Angaben wollte Clausen-Muradian nicht machen. Mit einer solchen Entscheidung ihrer Vorsitzenden habe die Fraktion nicht gerechnet. „Wir arbeiten sonst gut zusammen“, betonte sie. In der Presseerklärung ist von „unüberbrückbaren Differenzen“ innerhalb der Fraktion die Rede, wegen derer die Vorsitzende nun den Vorsitz und ihr Mandat abgebe.

Ein Insider berichtet, dass es in der Fraktion schon lange gebrodelt habe. Markowis sei kritisiert worden, weil sie nicht jedes Detail aus Gesprächen mit dem grünen Oberbürgermeister Belit Onay in der Fraktion berichtet habe, sagt ein Insider. Der Fraktion sei offenbar nicht klar, was es bedeute, den Oberbürgermeister zu stellen. Es sei einfach nicht möglich, über jedes Detail der Arbeit des Stadtoberhauptes die Fraktion zu informieren und dann auch noch darüber zu diskutieren, meint der Insider.

Fraktion will schnell neue Spitze wählen

Die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden kündigen an, sich schnell aufzustellen und neu zu organisieren, „um arbeitsfähig und verlässlich zu bleiben“. Über die Nachfolge von Markowis werde schnellstmöglich entschieden. Markowis war am Dienstagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Mathias Klein