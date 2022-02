Hannover

Anwohner an der Schulenburger Landstraße klagen über Raser und sogenannte Autoposer, die in den Abend- und Nachtstunden die Motoren ihrer Wagen in angeberischer Weise aufheulen lassen. „Wir haben gehört, dass es Freitag und Samstag vermehrt zu starker Lärmbelästigung kommt“, berichtet SPD-Bezirksratsfrau Fuluk Liu-Rüsch. Die Ausfallstraße ist teils zwei- oder dreispurig, das scheint auch Auto- und Motorradfahrer anzuziehen, die sich Rennen liefern wollen.

„Manche stehen auf der Abbiegespur, fahren dann aber geradeaus, um an anderen Fahrzeugen vorbeizuziehen“, sagt Liu-Rüsch. Dabei sind die Fahrer mit weit überhöhter Geschwindigkeit und hoher Motordrehzahl unterwegs. Anwohner schätzen, dass die Raser über 100 Kilometer pro Stunde erreichen. Die verkehrsgefährdenden Verstöße ereignen sich ab 20 Uhr, teils geht die Lärmbelästigung bis 3 Uhr morgens.

Mobile Blitzer gegen Raser gefordert

Der Bezirksrat Nord fordert jetzt von der Stadtverwaltung mehr Geschwindigkeitskontrollen in den Abend- und Nachtstunden, um der Raser habhaft zu werden. Eine Möglichkeit dafür: der Einsatz mobiler Blitzer. Die Kontrollen sollten an der Schulenburger Landstraße vor allem im Abschnitt zwischen die Sorststraße und Friedenauer Straße stattfinden. Ein entsprechender Antrag der SPD wurde einstimmig angenommen. „Wir wünschen uns, dass mobile Erfassungsgeräte aufgestellt werden. Dann sehen wir auch, wie oft das passiert“, sagt Liu-Rüsch.

Von Bärbel Hilbig