Döhren-Wülfel-Mittelfeld

Die Sommerabende werden länger und lauer. Das lädt regelmäßig Gruppen dazu ein, sich am Fiedelerplatz, im kleinen Park des alten Döhrener Friedhofs, in der Fiedelerstraße und am Brunnentreff sowie am Rübezahlplatz zu treffen und dort in erheblicher Lautstärke Alkohol zu trinken. In den vergangenen Wochen hätten sich dort wieder vermehrt die Klagen der Anwohner über eine ständig wiederkehrende Lärmbelästigung in den Abendstunden gehäuft – so thematisierte es die CDU-Fraktion in der jüngsten Bezirksratssitzung in einem Antrag und einer Anfrage.

Am Fiedelerplatz treffen sich abends lärmende Gruppen, die Alkohol konsumieren und die Anwohner stören. Deshalb soll der Ordnungsdienst hier künftig mehr kontrollieren. Quelle: Lisa Eimermacher

Der Bezirksrat hatte die Neufassung des Antrags der CDU-Fraktion einstimmig gebilligt. Darin bittet der Bezirksrat die Verwaltung, den städtischen Ordnungsdienst regelmäßig in den Abendstunden auch nach 22 Uhr in den Bereich Fiedelerplatz, in den Park des Döhrener Friedhofs, in die Fiedelerstraße sowie zum Brunnentreff und zum Rübezahlplatz zu schicken. Es sei davon auszugehen, dass die Problematik in den Sommermonaten noch weiter andauern oder sich gar verstärken werde.

Diesbezüglich habe es bereits in der Vergangenheit Anfragen im Bezirksrat Döhren-Wülfel gegeben. Auch nach der baulichen und gärtnerischen Umgestaltung des Parks beim alten Döhrener Friedhof bestehe das Ärgernis für die Anwohner weiter, heißt es in der Anfrage der CDU. Vor elf Jahren hatten sich die Anwohner bereits über unerwünschte Gruppen beschwert, die sich in den unübersichtlichen Ecken des Parks aufhielten. Damals hatte die Stadt rund 235.000 Euro in die Umgestaltung investiert, um das Problem zu beheben.

Der Park des alten Döhrener Friedhofs ist ein beliebter Treffpunkt für Gruppen, die lautstark Alkohol konsumieren und Anwohner stören. Quelle: Lisa Eimermacher

Bei der Fläche handele es sich um eine öffentliche Grünfläche, auf der weder der Zugang reglementiert, noch der Konsum von Alkohol verboten sei, antwortet die Stadt auf die Frage, was die Stadt tun wolle, um eine dauerhafte Lösung zu finden. Störungen könnten lediglich durch regelmäßige Kontrollen unterbunden werden, führt die Stadt weiter aus. Der städtische Ordnungsdienst werde die Fläche jetzt regelmäßiger kontrollieren.

Von Lisa Eimermacher