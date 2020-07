Bemerode

Auf dem Grundstück an der Brabeckstraße 80/82 an der Einmündung zum Döhrbruch sollen ein neues Ärztehaus sowie Seniorenwohnungen entstehen. Das sieht der vorhabenbezogene Bebauungsplan des Investors vor, den Stadtplaner Matthias Fabich in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Kirchrode-Bemerode-Wülferode präsentiert hat.

Die Pläne sollen für einen Monat in der Bauverwaltung ausgelegt werden. So solle die Öffentlichkeit frühzeitig an dem Bauvorhaben beteiligt werden, heißt es.

Unterschiedliche Projekte abgewägt

Die Fläche sei lange am Markt gewesen, und immer wieder seien unterschiedliche Projekte abgewägt worden, erklärte Fabich. Nun gebe es endlich einen Plan, um das große Loch an der Ecke Döhrbruch/ Brabeckstraße zu schließen.

Das vom Investor geplante dreistöckige Gebäude mit zusätzlichem Staffelgeschoss soll Platz für rund zehn Arztpraxen, ergänzende fachärztliche Einrichtungen wie ein OP-Zentrum und ein Labor sowie eventuell eine Apotheke bieten. Die genaue Anzahl und die Art der Praxen sollen von der Nachfrage abhängig gemacht werden. Auch eine Tagesklinik und Laborflächen im Keller seien denkbar, sagte Fabich. Das Konzept sei noch im Werden.

Anzahl der Wohnungen offen

Auch die Anzahl der Wohnungen sei noch nicht festgesetzt. Angedacht sind circa 15 Wohneinheiten für Senioren im Staffelgeschoss des Gebäudes. „Die Mischung aus gewerblicher und Wohnnutzung wird dem besonderen Bedarf zwischen dem Rathausplatz Bemerode und dem Zentrum Kirchrode gerecht“, sagte Fabich.

Das Gebäude soll optisch modern gestaltet sein. Zu den angrenzenden Straßen sieht der Bauplan eine Glasfassade vor, die übrigen Gebäudeseiten werden wie der Sockel sandfarben verklinkert. Geplant ist außerdem eine großzügige Eingangshalle.

Von Jacqueline Hadasch