Nicht alle können Heiligabend mit der Familie am dem Weihnachtsbaum sitzen. Einige müssen während dieser festlichen Stunden arbeiten. Im vergangenen Jahr sollte das auch für Internistin Andrea H. so sein. Sie sollte ihren Mann und die damals dreijährige Tochter allein feiern lassen. Es musste sein: Schicht auf Station war für sie im Dienstplan vorgesehen. Aber es kam dann ganz anders. Andrea H. stand nicht bei der Visite am Krankenbett. Stattdessen lag sie selbst darin, wegen Blutungen bei einer komplizierten Schwangerschaft. Und am 24. Dezember brachte sie ihr eigenes „Christkind“ zur Welt – Tochter Carla.

Besonderes Weihnachtsgeschenk

Andrea H. war da erst in der 32. Schwangerschaftswoche, die kleine Carla sollte sich eigentlich noch acht Wochen lassen. Aber schon die erste Schwangerschaft von Andrea H. war nicht ohne Komplikationen verlaufen. Bis zur 25. Woche sah bei der zweiten Tochter alles normal aus. Doch dann traten erste Probleme auf, so dass sie im Henriettenstift stationär aufgenommen werden musste. Diagnose: Plazentafehlbildung und vorzeitige Wehen. „Ich habe eine medikamentöse Behandlung gegen die Wehen bekommen, das hat zunächst auch funktioniert.“

„Christkind“ Carla mit ihren Eltern soll künftig nicht Heiligabend Geburtstag, sondern auch im Sommer ihren Tauftag feiern. Quelle: privat

Aber die Internistin bekam erneut vorzeitige Wehen. „Ich bin offensichtlich nicht geboren für unkomplizierte Schwangerschaften, das ist nicht so meine Paradedisziplin“, sagt sie heute ein Jahr später. „Ich bin ja auch vom Fach und konnte mir ziemlich gut anatomisch herleiten, was das so bedeutet. Die Momente, in denen die Komplikationen auftraten, waren eigentlich Momente, in denen es mir gut ging und ich nicht damit gerechnet hätte.“ Sie habe damals versucht, sich zu schonen. „Aber es war immer die Angst da, dass was passieren kann.“

Klöße in der Klinik

Am 1. Advent schließlich wurde die Schwangere zum dritten Mal mit Blutungskomplikationen aufgenommen, und die Ärzte entschieden, sie nicht mehr zu entlassen. An Dienst war nicht mehr zu denken. „Man wartet bei so einer Diagnose nicht bis zum errechneten Geburtstermin, sondern holt das Kind spätestens in der 35. Schwangerschaftswoche“, sagt Professor Ralf Schild, Chefarzt für Geburtshilfe und vorgeburtliche Medizin beim Klinikverbund Diakovere (unter anderem mit Henrietten-, Friederiken- und Annastift). Doch soweit kam es bei Andrea nicht. Es war der 24. Dezember, die 32. Schwangerschaftswoche: Am Nachmittag war ihr Mann zu Besuch gewesen, die beiden gingen eine Runde spazieren, sogar Weihnachtsessen hatte er mitgebracht: Klöße und Gänsebraten. Am Abend bekamm die damals 35-Jährige wieder Blutungen. „Ich hatte schon ein komisches Gefühl, und habe meinem Mann geschrieben, dass er vorbereitet sein soll.“ Das Bauchgefühl trügt nicht: „Es ging alles total schnell. Mein Mann hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft. Ich bin in den OP gekommen, die Decke wurde hochgezogen und dann war Carla ganz schnell da.“

Die Neugeborene war von Beginn an stabil, es bestand keine Lebensgefahr. Carla wird dank der Geburt Heiligabend das kleine „Christkind“ der Familie bleiben, auch wenn ihre Mutter das nicht ganz so schön findet. „Mit dem Datum habe ich mich bis heute nicht angefreundet, weil ich es für Carla nicht schön finde. Sie wurde am 22. Mai dieses Jahres getauft, und das soll später, wenn sie älter ist und Kindergeburtstage feiert, ihr zweiter Tag im Jahr sein, an dem sie im Mittelpunkt steht. Das geht Heiligabend etwas unter.“

