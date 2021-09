Hannover

Ein aggressiver Mann hat am frühen Montagmorgen eine Frau im Hauptbahnhof Hannover belästigt. Als die Bundespolizei einschritt, gab der 49-Jährige sich als Adolf Hitler aus und griff auch die Ermittler an. Ein Beamter erlitt bei dem Übergriff eine blutige Platzwunde. Der betrunkene Verdächtige kam ins Gefängnis, da obendrein ein offener Haftbefehl vorlag.

Laut Bundespolizei belästigte der Obdachlose die Frau gegen 7 Uhr. Bei der Personenkontrolle gab der 49-Jährige dann an, „dass er Adolf Hitler sei“, sagt Sprecher Kevin Müller. Außerdem reagierte der aggressive Mann nicht auf die Anweisungen der Beamten und war unkooperativ. Erst im weiteren Verlauf habe der Kontrollierte dann seine echten Personalien angegeben.

Polizist an Lippe und im Gesicht verletzt

Die Überprüfung ergab dann, dass der 49-Jährige rechtskräftig wegen Schwarzfahrens zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt worden war. Somit kam der Betrunkene mit zum Revier. „Dort drehte er dann richtig auf“, sagt Müller. Der Mann bespuckte die Ermittler während der Durchsuchung, sodass diese ihm einen sogenannten Spuckschutz aufsetzen mussten. Müller: „Zusätzlich trat er mit seinem Knie gegen den Kopf eines Bundespolizisten.“

Der 31-Jährige erlitt eine Platzwunde an der Lippe und Prellungen im Gesicht. Der Bundespolizist musste in einem Krankenhaus behandelt werden und seinen Dienst abbrechen. Der Angreifer wiederum kam wegen der offenen Haftsache in eine Justizvollzugsanstalt. Darüber hinaus wird nun wegen Tätlichen Angriffs und Körperverletzung ermittelt.

Von Peer Hellerling