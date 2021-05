Nordstadt

Der Wertstoffhof in der Nordstadt wird modernisiert und ist deswegen ab sofort geschlossen. Wie die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) mitteilt, möchte das Unternehmen rund ein Jahr lang das Gelände umbauen. Auf dem bisherigen Bereich in der Gertrud-Knebusch-Straße 2 waren eine Betriebsstätte und der Wertstoffhof gemeinsam untergebracht. Nachdem die Betriebsstätte auf das gegenüberliegende Grundstück umgezogen ist, steht nun das gesamte Areal für den Wertstoffhof zur Verfügung.

Umfangreiche Modernisierung

Für die Modernisierung sind umfangreiche Baumaßnahmen nötig, heißt es vonseiten der Abfallwirtschaft. „Der zukunftsfähige Wertstoffhof in der Nordstadt soll für die Bürger die Servicequalität dauerhaft erhöhen“, schreibt das Unternehmen weiter.

Während der Bauphase können Kunden auf die Wertstoffhöfe in der List, Mengendamm 15, in der Südstadt, Tiestestraße 10, und in Linden-Mitte, Schörlingstraße 3A, ausweichen. Weitere Informationen dazu bekommen Interessierte online unter www.aha-region.de.

Von Laura Ebeling