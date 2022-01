Groß-Buchholz

Forderungen nach einem Ersatz-Wertstoffhof in Groß-Buchholz hat das Entsorgungsunternehmen Aha eine klare Absage erteilt. Bei Baumaßnahmen, die die vorübergehende Stilllegung von Wertstoffhöfen nötig machten, würden grundsätzlich keine Ersatzabgabestellen neu eingerichtet, teilte Aha jetzt dem Bezirksrat Buchholz-Kleefeld mit. Die ersatzlose Schließung der Anlage an der Neue-Land-Straße sei kein Sonderfall. Auch die Nordstädter müssten derzeit aufgrund einer Modernisierung ihres Wertstoffhofes auf andere Deponien in der Stadt ausweichen. Dies sei auch den Buchholzern in den nächsten Jahren zuzumuten, da die „Wertstoffhofdichte“ in Hannover sehr gut sei, im Vergleich mit anderen Großstädten sogar hoch. Abschließend verweist das Regionsunternehmen auf die „hohen monetären und planerischen Aufwendungen“ für eine neue Deponie, die von allen Gebührenzahlern übernommen werden müssten – „obwohl nur ein sehr kleiner Kundenkreis hiervon außerordentlich profitieren würde“.

Auch Stadtverwaltung winkt ab

Auch die Stadtverwaltung winkt ab. Auf Wunsch des Bezirksrats habe man sich die unbebauten städtischen Grundstücke im Stadtteil angeschaut und ihre Eignung als Ersatz-Wertstoffhof geprüft, heißt es in einer Mitteilung. Man habe kein passendes Gelände gefunden. Das Gewerbegebiet an der Breiten Wiese, das das Maschinenbauunternehmen KraussMaffei voraussichtlich noch in diesem Jahr räumen wird und auf das die örtliche Politik hoffte, komme auch nicht infrage, da die Fläche Privateigentum sei.

Die Absage sorgt nicht nur bei den Anwohnern für Enttäuschung. Der Vertreter der Linken im Bezirksrat, Karsten Plotzki, spricht von einer „Farce“. Ein Ersatzstandort für Abfälle und Wertstoffe sei unverzichtbar für den Stadtbezirk. Container für Grünabfälle, die Aha an der Neuen-Land-Straße nach der Schließung an zwei Tagen anbietet, reichten nicht. Er forderte die Verwaltung auf, der „Dringlichkeit des Anliegens unter Einhaltung ökologischer Maßstäbe“ nachzukommen.

Von Gabi Stief