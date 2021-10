Hannover

Erhebliche Kostenanstiege bei der Straßenreinigung haben die Hannoveraner Anfang des Jahres hinnehmen müssen – das ändert sich jetzt, zumindest ein bisschen. Nach Kritik von Anwohnern und einer Klagewelle hat das kommunale Entsorgungsunternehmen Aha seine Reinigungspläne noch einmal überprüft. Herausgekommen ist, dass insgesamt 16 Straßen, vor allem in Linden, wieder zurückgestuft werden sollen, sodass die Kosten für Anwohner in den meisten Fällen um etwa ein Drittel sinken. Für Bewohner von Hauptverkehrsstraßen, etwa Hildesheimer Straße und Podbielskistraße, ändert sich dagegen nichts. Dort hält Aha an den hohen Reinigungsintervallen fest. Ratspolitikern wird das neue Konzept am Mittwoch, 13. Oktober, im Finanzausschuss vorgelegt.

Kostenanstieg von 70 Prozent an der Hildesheimer Straße

Anfang des Jahres hatte Aha die Gebühren für die Straßenreinigung erhöht. Die Kosten stiegen zwar nur um knapp 9 Prozent, doch zugleich rutschten etliche Straßen in höhere Reinigungsklassen. Das bedeutete, dass Kehrmaschinen häufiger als bisher durch die Straßen kurvten. Der Zusammenfall von Gebührenanstieg und Höherstufung sei „Zufall“, meinte Aha. Die Konsequenz für Grundstückseigentümer war, dass die Gesamtkosten in einigen Straßen explodierten. So berichtete ein Anwohner der Hildesheimer Straße von einem Kostenanstieg von 70 Prozent, weil die Straße nun fünf- statt dreimal gesäubert werde. „Da müsste ja festgestellt worden sein, dass die Hildesheimer Straße bisher nahezu im Schmutz versunken ist“, schrieb der HAZ-Leser.

Insbesondere für den Stadtteil Linden hatte Aha zu Jahresbeginn entschieden, die Reinigungsintervalle hochzusetzen. In dem Partyviertel sei das Müllaufkommen besonders groß, hieß es damals zur Begründung. Auch hier hagelte es Kritik von Anwohnern. Hunderte Klagen reichte der Immobilieneigentümerverband Haus und Grund beim Verwaltungsgericht ein. Aha versprach, sich die neuen Reinigungspläne noch einmal anzusehen.

Auch Anwohner der Stephanusstraße in Linden hatten sich über die von Aha geplanten höheren Reinigungsintervalle massiv beschwert – jetzt hat das Unternehmen sein Vorhaben noch einmal überarbeit und die Intervalle reduziert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Putzintervalle sinken in 16 Straßen

Aha teilt nun mit, dass eine sogenannte Reinigungskommission vor allem in Linden „aufgrund der Entwicklung seit Jahresbeginn, verbunden mit einer leicht günstigeren Prognose, zu einer neuen Beurteilung in einzelnen Straßen“ gekommen sei. In 16 Straßen soll demnach seltener geputzt werden. Auf diesen Straßen liege weniger Müll herum, und auch in Zukunft sei nicht damit zu rechnen, dass die Straßen stärker verschmutzt würden, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich jetzt. In 13 weiteren Straßen schraubt Aha den Winterdienst zurück, sodass auch hier die Kosten für Anwohner sinken. Davon profitieren nicht nur Wohnungseigentümer, sondern auch Mieter, da Straßenreinigungsgebühren umgelegt werden können.

Feinstaub und Mikroplastik auf Hauptverkehrsstraßen

Im Falle der Hauptstraßen hält Aha aber am ursprünglichen Anstieg der Intervalle fest. „Der stetige Fahrverkehr und vor allem Lastverkehr, der in den betroffenen Hauptverkehrsstraßen häufig auftritt, wirbelt Feinstaub und Mikroplastik immer wieder auf“, heißt es im neuen Aha-Entwurf. Die eingeatmeten Partikel könnten erhebliche Gesundheitsschäden verursachen. Optisch seien Feinstaub und Mikroplastik oft nicht wahrnehmbar. Mit anderen Worten: Aha reinigt scheinbar saubere Straßen, um die Gesundheit der Menschen zu schützen.

Der Rat muss dem neuen Konzept noch zustimmen. Ratspolitiker kündigen bereits jetzt an, sich die Pläne sehr genau anzuschauen. Im Herbst vergangenen Jahres stimmte der Rat der neuen Reinigungsverordnung ohne größere Debatten zu. Man hatte die damit verbundene Kostenexplosion übersehen.

Die Kehrmaschine, die der Abfallwirtschaftsbetrieb Ende 2010 neu vorgestellt hat, verfügt auch über einen Feinstaubfilter. Quelle: Sonja Zimpel

Das sind die Straßen, die bei der Reinigung zurückgestuft werden:

Senior-Blumenberg-Gang: Reinigung sechsmal wöchentlich statt wie zunächst geplant siebenmal. Kostenersparnis von knapp 15 Prozent – also minus 1,11 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung sechsmal wöchentlich statt wie zunächst geplant siebenmal. Kostenersparnis von knapp 15 Prozent – also minus 1,11 Euro pro Frontmeter Gebäude. Kirchhorster Straße: Reinigung viermal wöchentlich statt fünfmal, Kostenersparnis von knapp 20 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung viermal wöchentlich statt fünfmal, Kostenersparnis von knapp 20 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Albertstraße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Ahlemer Straße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Blumenauer Straße: Reinigung viermal wöchentlich statt fünfmal, Kostenersparnis von rund 20 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung viermal wöchentlich statt fünfmal, Kostenersparnis von rund 20 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Viktoriastraße von Limmerstraße bis Ende Fahrbahn vor Haus Nr. 20: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Stärkestraße bis Grundstück Nr. 15 (bei den Pollern): Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Leinaustraße von Limmerstraße bis Wilhelm-Bluhm-Straße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Elisenstraße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Aha hat seine Reinigungspläne überarbeitet, nun muss noch der Rat zustimmen. Quelle: Stefan Sauer (Archiv)

Nedderfeldstraße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Kochstraße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Grotestraße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Fortunastraße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Mathildenstraße: Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung zweimal wöchentlich statt dreimal, Kostenersparnis von 33 Prozent – also minus 0,70 Euro pro Frontmeter Gebäude. Stephanusstraße: Reinigung dreimal wöchentlich statt fünfmal, Kostenersparnis von 40 Prozent – also minus 1,41 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Reinigung dreimal wöchentlich statt fünfmal, Kostenersparnis von 40 Prozent – also minus 1,41 Euro pro Frontmeter Gebäude. Am Südhang von Haus Nr. 10 bis einschließlich Wendeplatz: Reinigung wöchentlich nur zur Hälfte statt komplett (Straße wurde für die Reinigung in zwei Abschnitte geteilt), Kostenersparnis von 50 Prozent – also minus 0,35 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Das sind die Straßen, in denen sich der Winterdienst ändert:

Constantinstraße von Am Listholze bis Staatswiesenstraße: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Halkettstraße von Philipsbornstraße bis Glashüttenstraße: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Lützerodestraße von Kollenrodtstraße bis Spichernstraße: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Heidering: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Breithauptstraße: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent, also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Auch im Winterdienst von Aha gibt es Änderungen. Quelle: Samantha Franson

Bertha-von-Suttner-Platz: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Kastanienallee von Neckarstraße bis Wiehbergstraße: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent, also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent, also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Am Tönniesberg von Schlorumpfsweg bis einschließlich Haus Nr. 1: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität, sondern wird gar nicht mehr geräumt. Kosten entfallen.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität, sondern wird gar nicht mehr geräumt. Kosten entfallen. Roesebeckstraße: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Zur Schwanenburg von Wunstorfer Straße bis Parkplatz: Straße hat beim Räumdienst jetzt höchste Priorität. Kostenanstieg um 250 Prozent – also ein Plus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Es handelt sich um eine Zufahrt zur Polizeiwache.

Straße hat beim Räumdienst jetzt höchste Priorität. Kostenanstieg um 250 Prozent – also ein Plus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Es handelt sich um eine Zufahrt zur Polizeiwache. Gartenstraße bis Haus Nr. 29: Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude.

Straße hat beim Räumdienst nicht mehr höchste Priorität und fällt in Winterdienstklasse 2. Kostenersparnis von rund 71 Prozent – also ein Minus von 0,10 Euro pro Frontmeter Gebäude. Am Südhang von Haus Nr. 10 bis Wendeplatz: Straße wird gar nicht mehr geräumt. Kosten entfallen.

Straße wird gar nicht mehr geräumt. Kosten entfallen. Savannenweg, Stichstraßen zu den Häusern Nr. 10 bis 24 und Nr. 32 bis 36: Straße wird gar nicht mehr geräumt. Kosten entfallen.

Von Andreas Schinkel