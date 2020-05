Hannover

Ab Sonnabend, 9. Mai, öffnet der Entsorger Aha wieder alle 21 Wertstoffhöfe in der Region Hannover. Ausnahmsweise gilt an diesem Sonnabend eine verlängerte Öffnungszeit von 8 bis 18 Uhr. Außerdem werden die Höfe an diesem Tag für alle Anlieferer geöffnet: Seit gut einer Woche gilt die Regelung, dass an geraden Kalendertagen nur Autos auf die Werstoffhöfe gelassen werden, deren Kennzeichen auf eine gerade Zahl endet, an ungeraden Kalendertagen ist es umgekehrt. Diese Regelung, die seit dem 30. April gilt, wird für den 9. Mai ausgesetzt. Dazu sollen freiwillige Mitarbeiter aus der Verwaltung helfen, um unter anderem den Verkehr zu regeln.

Ab Dienstag, 12. Mai, soll die Kennzeichenregelung dann wieder gelten. Damit will Aha den Ansturm auf die Wertstoffhöfe besser steuern. Es bleibt ebenfalls dabei, dass Bürger alle Arten von Abfall anliefern können.

Keine Beratung und kein Verkauf an Wertstoffhöfen

Die neuerliche Komplett-Öffnung hatte Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz mit der positiven Entwicklung in der Bevölkerung und bei den Aha-Beschäftigten begründet. Die Einlassbeschränkungen und Zugangsregeln ermöglichten die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsabstände der Anlieferer. Um den Kundenkontakt zu reduzieren, bietet Aha auf den Wertstoffhöhen weiterhin keine Beratung und auch keinen Verkauf von etwa Müllsäcken oder Erde an.

Um den Wertstoffhof in der Tiestestraße in der Südstadt stauten sich die Fahrzeuge zurück bis zur Anna-Zammert-Straße auf der einen und zur Spielhagenstraße auf der anderen Seite. Quelle: Katrin Kutter

In den vergangenen Tagen waren regionsweit lediglich 13 Wertstoffhöfe zugänglich. Wegen des großen Andrangs und daraus resultierender Staus mit Verkehrsbehinderungen Ende April musste sogar die Polizei die Wertstoffhöfe in der Südstadt sowie in Linden-Mitte vorübergehend schließen.

Aha bittet Besucher, Masken zu tragen

Infektionsprävention und die Verkehrssicherheit auf den Höfen haben nach Angaben von Aha auch nach der Öffnung aller Areale höchste Priorität. Das Unternehmen bittet Besucher, die über eine Maske verfügen, diese zum Schutz der Beschäftigten auch auf den Wertstoffhöfen zu tragen. Weiterhin gilt: Damit ein ausreichender Abstand der anliefernden Personen erreicht wird, kann nur jede zweite Parkbucht auf den Höfen angefahren werden.

Öffnungszeiten bleiben gleich – außer am Sonnabend, 9. Mai

Außer am Sonnabend, 9. Mai, gelten die üblichen Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe: dienstags 9 bis 18.30 Uhr, mittwochs bis freitags 9 bis 16 Uhr und sonnabends 9 bis 14 Uhr.

Von Sebastian Stein und Tobias Morchner