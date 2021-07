Hannover

Rund 20 Millionen Einwegbecher für „To go“-Getränke werden jährlich allein in Hannover verbraucht, schätzt der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover (Aha). Auf dieses Müllproblem macht jetzt der „Hannover sauber!“-Geocache am Ibis-Hotel Hannover-City in Vahrenwald aufmerksam. Dort können Interessierte ab sofort mit einem 300 Milliliter großen Hannoccino-Pfandbecher ein Rätsel lösen. Dabei sei die saubere Schatzsuche Teil der „Hannover sauber!“-Kampagnenmaßnahmen zur Umweltbildung und zur Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum, heißt es seitens des Unternehmens. Das Mehrwegsystem „Hannoccino“ mit dem großen und kleinen Becher sowie einem Pfanddeckel besteht aus nachwachsenden Rohstoffen.

Flüssigkeit muss umgeleitet werden

„Der umweltfreundliche Hannoccino setzt ein Zeichen gegen Ressourcenverschwendung. Das haben wir auch in unserem Rätsel integriert“, erklärt Daniel Pflieger von der Geheimpunkt GmbH. Sein Team hat den Geocache entwickelt: „Nur wer es schafft, die Flüssigkeit aus der Kanne in den Hannoccino-Becher zu leiten, bekommt den Code.“

2019 hat der Hannoccino-Becher einen neuen Deckel bekommen – eigens vorgestellt vor dem Neuen Rathaus. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Spielerisch Schätze mithilfe von GPS und geografischen Koordinaten suchen – das können Interessierte in ganz Hannover. Unter dem Dach von „Hannover sauber!“ gibt in diesem Jahr insgesamt 13 Geocaches in der Stadt zu entdecken. Etwa jeden Monat einen. Den Sammelbogen erhalten Interessierte unter hannover-sauber.de, auf geocaching.com sowie auf der Facebook-Seite von Geheimpunkt.

Irma Walkling-Stehmann, Bezirksbürgermeisterin in Vahrenwald-List, freue sich nicht nur als Kaffeetrinkerin über den neuen Geocache: „Umweltbildung mit Spiel und Spaß zu vermitteln ist eine sehr gute Maßnahme und wird uns hoffentlich viele Geocacher nach Vahrenwald bringen.“

Jeder Stadtbezirk bekommt einen Cache

Laut aha habe bereits seit drei Jahren das Ibis-Hotel den Hannoccino-Becher ausgegeben. „Wir leisten hier gerne unseren Beitrag für mehr Stadtsauberkeit und nachhaltiges Kaffeetrinken“, sagt Kathrin Thielmann vom ibis Hannover.

In den Stadtbezirken Ricklingen, Herrenhausen-Stöcken, Bothfeld-Vahrenheide, Ahlem-Davenstedt-Badenstedt und Misburg-Anderten sind bereits Geocaches installiert. Jeder Stadtbezirk bekommt einen eigenen „Hannover sauber!“-Cache zu spannenden Themen rund um die Stadtreinigung von aha. Das erfolgreiche Absolvieren der Aufgaben des Geocaches kann mit einem Stempel dokumentiert werden.

Von Laura Ebeling