Gegen 16 Uhr hat die Polizei Hannover in einer Wohnung an der Mönckebergallee ( Ahlem) einen Leichnam entdeckt. Aufgrund der Situation am Fundort gehen die Ermittler bislang von einem Tötungsdelikt aus.

61-jährige Bewohnerin wird seit August vermisst

Hintergrund des Polizeieinsatzes am Mittwochnachmittag waren laut Polizei Hinweise von Familienangehörigen, die seit August die 61-jährige Bewohnerin einer Wohnung in dem Zweifamilienhauses vermissen. Bei einer Durchsuchung der Räume im August hatte es laut Polizeisprecher Thorsten Schiewe aber noch keine Hinweise auf einen Vermisstenfall oder eine Straftat gegeben. Trotzdem fehlt seitdem von der 61-Jährigen jede Spur. Nach neuen kurzfristigen Hinweisen von Angehörigen rückte die Polizei jetzt erneut zu dem Haus in Ahlem aus. Bei einer Durchsuchung haben die Polizisten dann "in einem nicht einsehbaren Verschlag eine Leiche gefunden", sagte Schiewe.

Identität der Leiche derzeit noch unklar

Unklar ist laut Polizei, ob es sich bei der toten Person tatsächlich um die vermisste Frau handelt. "Es lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht sagen, ob es es eine tote Frau oder ein toter Mann ist", sagte Schiewe. Zur Identität des Leichnams können die Ermittler derzeit noch keine weiteren Angaben machen. Um die Spurensicherung am Tatort nicht zu beeinträchtigen, sei die Leiche von der Feuerwehr durch das Dach aus dem Verschlag geborgen worden. Eine Obduktion soll nun weitere Erkenntnisse bringen.

Hintergründe der Tat unklar

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizeisprecher Schiewe noch unklar. Einen Zusammenhang zu einer einige Monate zurückliegenden Serie von ermordeten Senioren in Hainholz sehen die Ermittler nicht.

