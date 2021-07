Hannover

Empörung liegt in ihrer Stimme, als sie über den „Mörder und Vergewaltiger“ spricht. Die langjährige Journalistin und Aktivistin Hanna Legatis erzählt, wie der berüchtigte Kolonialpolitiker Carl Peters in den 1880er Jahren im späteren Deutsch-Ostafrika Dörfer besetzte. Sie beschreibt, dass er Arbeiter wie Sklaven hielt. „Sein Haupthandwerkszeug war die Nilpferdpeitsche“, sagt Legatis bei der kleinen Kundgebung.

Einige Dutzend Menschen haben sich am Sonnabend auf dem Bertha-von-Suttner-Platz in der Südstadt versammelt, um unter dem Motto „Kein Platz für Kolonialismus in Hannover“ an die Verbrechen von Carl Peters zu erinnern, für den hier 1935 ein Denkmal errichtet wurde. Sängerin Ama Akroma und und Gitarrist Achkar machen Musik, es gibt kurze Reden.

Der Verein Kargah, der sich für die Rechte von Migranten einsetzt, fordert das Abriss des Denkmals. Auf der Websitewww.antikolonialismus.kargah.de hat er eine Online-Petition gestartet. Er will 8000 Unterschriften sammeln und dafür sorgen, dass der Rat sich mit dem Thema befasst.

Bezirksbürgermeister Pollähne: „Es ist ein Nazidenkmal“

Der Vorstoß stößt auf Kritik, unter anderem bei CDU-Ratsherr Jesse Jeng. Dieser könnte sich die Installation einer Erklärtafel an dem steinernen Block vorstellen – und verweist darauf, dass das Denkmal schon vor Jahrzehnten mit einem kritischen Spruchband zu einem Mahnmal gegen Kolonialismus umgewandelt wurde.

„Das reicht uns nicht“, sagt Kargah-Sprecher Julian Eslami-Mirabadi bei der Kundgebung. Auch den Einwand, dass gerade dieses Mahnmal die Erinnerung an den Kolonialismus wach halte, will er nicht gelten lassen: „Eine demokratische Gesellschaft braucht keine Denkmäler für Verbrecher, um nicht zu vergessen“, sagt er.

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne (SPD) stärkt ihm den Rücken. „Es ist ein Nazidenkmal ohne architektonischen Wert“, sagt er. „Ich persönlich würde es entfernen.“ Ekkehard Meese, Fraktionschef der Grünen im Bezirksrat Südstadt-Bult, hält eine Demontage hingegen für keine gute Lösung. Stattdessen solle die Stadt eine künstlerische, ergänzende Gestaltung hin zum Mahnmal initiieren. Der 1988 angebrachte Metallschriftzug, der Kolonialismus verurteilt, sei kein klarer Kontrast: „Diese Platte passt sich eher harmonisch in den Gesamteindruck ein“, sagt er.

„Das Denkmal zu entfernen, wäre zu einfach“, sagt auch Linken-Ratsherr Dirk Machentanz. Eine Leerstelle sorge nicht für Auseinandersetzungen: „Es ist daher zwingend erforderlich, durch eine direkt am Denkmal befestigte Hinweistafel auf das menschenverachtende und rassistische Treiben von Peters aufmerksam zu machen“, sagt Machentanz.

SPD und Grüne machen sich außerdem dafür stark, am pompösen Grabmal des 1916 verstorbenen Carl Peters auf dem Engesohder Friedhof eine Informationstafel aufzustellen, die über seine Verbrechen informiert. Bislang prangt dort unkommentiert eine Inschrift: „Er erwarb Deutsch­ostafrika für sein Vaterland“.

