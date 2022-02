Hannover

Ein gemeinsames Bündnis aus Gewerkschaftsvertretern, Elterninitiativen und Kita-Trägern kritisiert die Qualität in den Kindertagesstätten in Niedersachsen und das bestehende Kita-Gesetz. Dafür hat der Zusammenschluss am Dienstagmorgen eine Mahnwache vor der Staatskanzlei abgehalten, die von nun an jede Woche zur selben Uhrzeit und am selben Ort stattfinden soll.

Konkret bemängelt das „Aktionsbündnis Kita-Gesetz“, dass die sogenannte dritte Kraft im Umfang von einer halben Stelle in den Betreuungsgruppen erst ab dem Jahr 2027 verpflichtend sein soll. Diese Regelung ist Teil des Gesetzes, das im Sommer vergangenen Jahres verabschiedet worden war. „Wir brauchen jetzt schon einen Stufenplan für die Einführung der dritten Fachkraft“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelweski.

Demonstrationen schon im vergangenen Jahr

Bereits vor der Gesetzesverabschiedung hatten Kita-Träger und Verbände mehrere Monate lang täglich vor der Staatskanzlei demonstriert. „Einige Forderungen sind umgesetzt worden, aber es sind nicht genug“, meint Wingelweski. „Wir wollen den politischen Verantwortlichen klar machen, dass dringend Qualitätsverbesserungen in den Kitas gebraucht werden.“

Der Schlüssel für mehr Qualität in der Betreuung seien bessere Arbeitsbedingungen für das Personal. So könne man Fachkräfte in dem Beruf halten und neue dazugewinnen, betont die Gewerkschaftssekretärin. Bereits jetzt würden viele Betreuungseinrichtungen zwar neu gebaut, könnten aufgrund des Fachkräftemangels aber nicht den Betrieb aufnehmen.

Von Inga Schönfeldt