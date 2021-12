Hannover

Der Frost ist kein Freund der Versammlungsfreiheit. Angesichts des nahenden Winters und der zugespitzten Corona-Lage haben die Aktivistinnen und Aktivisten daher am Wochenende mit dem Abbau ihres Klimacamps auf dem Trammplatz begonnen.

Abbau des Klimacamps: Aktivisten packen Paletten und anderes Baumaterial in einen Lastwagen. Quelle: Ilona Hottmann

„Als Gruppe haben wir entschieden, dass es besser ist, unsere Kapazitäten anders einzusetzen und unsere Gesundheit nicht zu gefährden“, sagt die 22-jährige Tabea Dammann, während sie einige Dinge zusammenpackt. Kleinere Zelte sind schon abgebaut. Junge Männer ziehen Paletten mit einem Hubwagen zu einem Lkw, andere räumen Geschirr in Kisten oder schleppen Mülltüten aus dem Küchenzelt. Transparente lehnen zusammengerollt an einem Holzstapel.

Zur Galerie So läuft der Abbau des Klimacamps vorm Rathaus

Material wird eingelagert

Im Juli hatten sich ein paar Dutzend junge Leute – anfangs noch am Maschpark – am Rathaus häuslich eingerichtet und versichert, nötigenfalls „bis 2035“ bleiben zu wollen, um konsequenten Klimaschutz zu fordern. Es entstand eine Mischung aus alternativem Ferienlager, Hüttendorf und Euro-Paletten-Abstellplatz.

Das vorläufige Aus: Aktivisten haben mit dem Abbau des Klimacamps begonnen. Quelle: Ilona Hottmann

Allerdings verlangte die Polizei, dass zu jeder Zeit eine „nicht schlafende Person“ anwesend sein müsse. Die Aktivisten sollten rund um die Uhr eine Demo-Leitung benennen. „Es ist schwierig, permanent Nachtwachen zu stellen“, sagt Tabea Dammann mit Blick auf die sinkenden Temperaturen. Auch darum fiel die Entscheidung, das Camp nach mehr als 150 Tagen schließlich abzubrechen. „Wir wollen den Platz besenrein hinterlassen“, sagt die Aktivistin.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Paletten und andere Baumaterialien kommen nun in einen Lagerraum im Stadtteil Burg. In ein paar Monaten sollen sie wieder hervorgeholt werden: „Im Frühjahr bauen wir das Camp wieder auf“, sagt Tabea Dammann. Und vielleicht schon in dieser Woche soll eine Kunstaktion auf dem Trammplatz installiert werden.

Angedacht ist eine symbolische Holzhütte mit Transparenten. „Wir haben einen Antrag gestellt, dafür fünf mal fünf Meter Platz zu bekommen“, sagt Tabea Dammann. „Alle, die ins Rathaus gehen, sollen sehen, dass wir an unseren Forderungen festhalten.“

Von Simon Benne