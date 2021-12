Exakt ein Jahr nach der Besetzung von Häusern an der Schulenburger Landstraße hat eine Initiative am Samstagmittag die Abrissimmobilien am Engelbosteler Damm in Hannover besetzt. Die Polizei kam mit zahlreichen Einsatzkräften und Wasserwerfern – die Besetzer räumten das Gebäude aber am frühen Nachmittag von selbst.