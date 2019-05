In Hannover ist am Mittwochabend ein leerstehendes Haus am Klagesmarkt besetzt worden. Die Aktivisten wollen damit gegen steigende Mieten und Wohnungsnot protestieren. Die Polizei ist inzwischen mit zahlreichen Beamten eingetroffen und versucht, Gespräche mit den Hausbesetzern aufzunehmen.