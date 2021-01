Hannover

Es kommt nicht so häufig vor, dass alle Fraktionen und Einzelvertreter im Bezirksrat Südstadt-Bult (mit Ausnahme der AfD) eine gemeinsame Anfrage an die Stadtverwaltung stellen. Aber in der Frage der Algenbottiche waren sich SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke und Piraten einig. Sie griffen eine Idee aus dem Jugend-Politik-Projekt Pimp Your Town vom Anfang des vergangenen Jahres auf.

Enttäuschende Antwort

Um vor Ort etwas gegen den Klimawandel zu tun, können sich die Politiker wie die Schüler das Aufstellen von sogenannten Algen-Bottichen auf Flachdächern vorstellen. In Amerika seien damit gute Erfahrungen gemacht worden, heißt es in der Anfrage. Nach Angaben von Experten können die Vorrichtungen mit den winzigen Pflanzen wie Solarmodule auf Gebäuden aber auch in der Landschaft installiert werden. Die Mikro-Algen absorbieren Kohlendioxid aus der Luft und setzen gleichzeitig Sauerstoff frei.

Anzeige

Allerdings fiel die Antwort der Verwaltung auf die Fragen des Bezirkstrats aus Sicht der Politiker enttäuschend aus: Das Aufstellen der Algenbottiche ist aus Sicht der Verwaltung nicht sinnvoll, heißt es in der Antwort. Diese seien keine Alternative zur dringend notwendigen Minderung der Emissionen. Aus Sicht der Verwaltung ist die Wirkung der Algen bei einer Kohlendioxid-Minderung gering.

„ Gründächer sind viel wichtiger“

Stattdessen sei die Begrünung von Flachdächern eine wichtige Maßnahme. Gründächer seien nicht nur bioklimatisch wirksam, sondern dienten auch dem Rückhalt von Regenwasser und könnten deshalb die Folgen von Starkregenereignissen abmildern. Aus Sicht der Stadt sollten im Idealfall Gründächer mit Photovoltaikanlagen kombiniert werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf die konkreten Fragen des Bezirksrats antwortete die Verwaltung allerdings aus Sicht der Bezirksratsmitglieder nur unzureichend. So wird die Frage, welche Gebäude für die Aufstellung der Algenbottiche geeignet sind, nicht beantwortet. Auch zur weiteren Frage nach den Kosten der Algenbottiche und deren Installation macht die Verwaltung keine Angaben. Auf die dritte Frage, ob es bereits Erfahrungen mit den Algen in der Region gebe, heißt es lapidar: „Der Verwaltung liegen bisher keine Erfahrungswerte vor.“

„Verwaltung muss Hausaufgaben erledigen“

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne ( SPD) war nicht der einzige, den diese Antwort der Stadtverwaltung aufgeregt hat. Er ergriff das Wort mit einer kurzen, klaren Botschaft an die Stadtverwaltung: „Da muss die Verwaltung noch ihre Hausaufgaben erledigen“, sagte Pollähne.

Von Mathias Klein