Viele Corona-Infektionen verlaufen milde, sodass Infizierte unter Umständen gar nicht bemerken, dass sie das Virus in sich tragen. Je näher die Feiertage rücken, desto mehr drängt sich darum in vielen Familien die Frage auf, ob man es verantworten kann, mit den Großeltern zusammen zu feiern. Schnelltests können innerhalb einer Viertelstunde für Klarheit sorgen – aber sind sie auch sicher?

Was ist ein Schnelltest ?

Corona-Schnelltests sind auch unter dem Begriff Antigen-Test bekannt. Diese funktionieren ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Der Abstrich aus Rachen und Nase wird in eine Flüssigkeit mit farbig markierten Antikörpern getaucht. Danach wird die Flüssigkeit auf einen Teststreifen geträufelt. Sind im Abstrich ausreichend Viren vorhanden, verbinden sie sich mit den Antikörpern und der Streifen verfärbt sich. Solch ein Test dauert nur eine Viertelstunde.

Dabei gilt jedoch: Schnelltest ist nicht gleich Schnelltest. Denn zugelassen ist eine ganze Reihe an Antigen-Tests. Eine entsprechende Liste findet sich auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte.

Für welche Zwecke sind Schnelltests sinnvoll?

Das Bundesministerium für Gesundheit gibt in einer Übersicht zur nationalen Teststrategie an, für welche Personengruppen der Schnelltest vorgesehen ist. Nur für diese Gruppen kann der Bund die Kosten übernehmen.

Schnelltests werden der Teststrategie zufolge für Besucher in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen empfohlen. Außerdem sind die Tests für Beschäftigte und Patienten in Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen vorgesehen, solange kein Covid-19-Fall vorliegt. Sobald Infektionen auftreten, wird laut Teststrategie hingegen direkt ein PCR-Test empfohlen. Das Gleiche gilt für das Personal in Arztpraxen. Weitere Personengruppen für Schnelltests sind Reiserückkehrer, Personen mit Symptomen und diejenigen, die Kontakt zu Infizierten hatten. Für all diese Gruppen gilt jedoch: ein PCR-Test ist nach Möglichkeit einem Schnelltest vorzuziehen.

Matthias Stoll, Infektiologe an der Medizinischen Hochschule Hannover, sieht den Einsatz von Schnelltests kritisch. Er hält ihn hauptsächlich bei Besuchern in Altenheimen für sinnvoll. „Ansonsten sind die Tests nicht zu gebrauchen“, sagt er. Schnelltests seien nicht dafür gemacht, nachzuweisen, dass jemand nicht infiziert sei, führt Stoll weiter aus. Vielmehr seien sie dafür konzipiert, Infizierte Personen ausfindig zu machen. „Es gibt die Erwartung, mithilfe der Schnelltests ein Stück Normalität hinzukriegen. Da bin ich skeptisch“, sagt der Infektiologe.

Auch das RKI rät auf seiner Internetseite ausdrücklich davon ab, Tests willkürlich durchzuführen. Dort heißt es: „Von der Testung von Personen, die nicht Teil der Nationalen Teststrategie sind, wird ausdrücklich abgeraten, da Testen ohne begründeten Verdacht das Risiko falsch-positiver Ergebnisse erhöht und die vorhandene Testkapazität belastet. Testen ohne Anlass führt zu einem falschen Sicherheitsgefühl.“

Auch wenn Experten von Schnelltests abraten, kann jeder sich, auf eigene Kosten, einem solchen Test unterziehen. Eine Sprecherin des Gesundheitsamtes sagt dazu: „Grundsätzlich spricht nichts dagegen, einen Corona-Schnelltest machen zu lassen.“ Es sei jedoch wichtig, zu beachten, ob der Schnelltest auch anerkannt wird. Das sei zum Beispiel beim Antreten einer Reise relevant, wo gegebenenfalls auch ein PCR-Test erforderlich sein könne.

Wie verlässlich ist ein Schnelltest ?

„Wichtig zu wissen ist, dass die Schnelltests keine vollständige Sicherheit bieten und im Zweifel keinen PCR-Test ersetzen, der aussagekräftiger und verlässlicher ist“, gibt eine Sprecherin des Gesundheitsamts Hannover an. Um zu erkennen, wie verlässlich ein diagnostisches Messverfahren ist, gibt es zwei Kenngrößen: die Sensitivität und die Spezifität. Je höher die Sensitivität ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Test bei einer erkrankten Person auch tatsächlich positiv ausfällt. Je nach Hersteller variiert die Sensitivität der zugelassenen Tests zwischen 80 und knapp 98 Prozent. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) rät dazu, nur Tests mit einer Sensitivität von mehr als 90 Prozent zu verwenden. Fällt ein Schnelltest positiv aus, muss allerdings im Anschluss grundsätzlich ein PCR-Test durchgeführt werden, der ein genaueres Ergebnis liefert.

Der zweite Indikator für die Verlässlichkeit des Tests, die Spezifität, ist bei der Wahl des Corona-Schnelltests weniger relevant. Die Spezifität besagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine negativ getestete Person tatsächlich nicht infiziert ist – und liegt bei allen vom Bundesarzneimittelinstitut aufgelisteten Schnelltests bei 99 bis 100 Prozent.

Das RKI rät aufgrund der vergleichsweise niedrigen Verlässlichkeit dazu, Schnelltests nur mit Vorsicht zu genießen: „Aufgrund der geringeren Sensitivität und Spezifität von Antigen-Tests ist der Einsatz dieser Tests nur unter bestimmten Voraussetzungen eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Maßnahmen.“

Wo kann ich einen Schnelltest absolvieren?

Ein Schnelltest muss von geschultem, medizinischem Personal durchgeführt werden. Einrichtungen, in denen dem Personal Schnelltests zustehen, organisieren die Tests mittlerweile teilweise selbst. Ist dies nicht der Fall, können sich diejenigen, die der nationalen Teststrategie zufolge einen Schnelltest durchführen lassen dürfen, an ihren Hausarzt wenden. Die Kosten für den Test übernimmt dann der Bund. Hausärzte sind allerdings nicht dazu verpflichtet, einen solchen Test durchzuführen.

Auch Personen, die keinen Anspruch auf Testung haben, können bei ihrem Hausarzt einen Schnelltest durchführen lassen, sofern dieser dies anbietet. Die Kosten tragen die Getesteten in diesem Falle selber. Mittlerweile gibt es auch private Anbieter für Corona-Schnelltests. In Hannover öffnet am Sonnabend, 28. November das Testzentrum Corona 15 für Selbstzahler. Für 49,90 Euro können Kunden sich in einem Festsaal vom MTV Herrenhausen testen lassen. Der dort verwendete Test hat eine Sensitivität von 91,4 Prozent. Termine müssen online gebucht werden, möglich sind Testungen täglich zwischen 11 und 20 Uhr.

Was kostet ein Schnelltest und wer bezahlt ihn?

Wer den Test bezahlt, hängt davon ab, ob die getestete Person zu einem Schnelltest berechtigt ist. Die nationale Teststrategie sieht Schnelltests nur für bestimmte Personengruppen vor, vor allem für medizinisches Personal. Gehört man einer testberechtigten Gruppe an, werden die Kosten der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zufolge vom Bund übernommen. Andernfalls müssen Personen, die sich testen lassen möchten, die Kosten selbst tragen. Den Preis für den Test kann der Arzt selbst festlegen. Im neuen Corona Schnelltestzentrum in Hannover werden nur Selbstzahler behandelt, dort kostet ein Test 49,90 Euro.

Von Thea Schmidt