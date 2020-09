Hannover

Die Entscheidung fiel am Ende mit großer Mehrheit: Die Mitglieder der Sektion Hannover des Alpenvereins haben bei ihrer Versammlung am Freitagabend dafür gestimmt, das Hannoverhaus in Kärnten abzugeben. Der Bundesverband will die defizitäre Hütte in den Hohen Tauern für einen symbolischen Euro übernehmen.

„Es ist die richtige Entscheidung“, sagt Jens Gröger. Der 62-Jährige aus der List, der bisher schon als kommissarischer Vorsitzender der Sektion amtierte, wurde bei der Versammlung auf dem Messegelände im Amt bestätigt. Zwar fühlten sich viele Mitglieder aus der Sektion dem Hannoverhaus emotional verbunden. „Doch das Haus macht jedes Jahr Defizite“, sagt Gröger.

Hütte zieht nicht genug Gäste an

Die Sektion Hannover soll sich auch nach dem Verkauf noch über zehn Jahre hinweg mit insgesamt 175.000 Euro an den Kosten des Hauses beteiligen. „Dafür übernimmt der Bundesverband auch Hypotheken in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro“, sagt Gröger.

Die Hütte befindet sich abseits der großen Wanderrouten und zieht nicht so viele Gäste an, dass sich der Betrieb in der Vergangenheit getragen hätte. Schon im vergangenen Jahr hatte die Hannover-Sektion daher die Übergabe an den Bundesverband angedacht. Intern war der Deal in anonymen Schreiben kritisiert worden.

