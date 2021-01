Hannover

Es war, als hätte jemand bei einer großen Badewanne den Stöpsel herausgezogen. Langsam, über Tage hinweg, lief der Maschsee leer. Abertausende Kubikmeter Wasser wurden im Herbst 1949 in die Leine abgelassen. Dabei kam der Grat des Altenbekener Damms wieder zum Vorschein, also jener Bahndamm, der bei der Anlage des künstlichen Sees überflutet worden war, und der den schrumpfenden See nun plötzlich in zwei Hälften teilte.

Das Spektakel zog zahlreiche Schaulustige an - und auch für Hannovers Vogelwelt war die Entwässerung des Sees ein gefundenes Fressen. Scharen von Möwen und Enten tummelten sich an den flachen Resttümpeln in der Schlammlandschaft. „Die Gäste hockten zu Hunderten auf den Schlickbänken“, berichtete die HAZ damals. Die Vögel taten dasselbe wie die Menschen: Sie fingen Fische. Mehr als 200 Zentner Fisch landeten durch die Aktion, bei der auch gleich ein im See verlegtes Stromkabel ausgebessert wurde, auf den Tellern der darbenden Nachkriegsbevölkerung.

Pegel fällt täglich um bis zu 1,3 Zentimeter

Bei der Anlage des Maschsees war 1936 eine Wiesenlandschaft, die ohnehin oft überschwemmt war, mit etwa 1,6 Millionen Kubikmetern Leinewasser geflutet worden. Der Untergrund wurde dabei mit Ton und Beton abgedichtet. Durch Verdunstung und Versickerung fällt der Pegel bis heute um bis zu 1,3 Zentimetern täglich, was einer Menge von etwa 10.000 Kubikmetern Wasser entspricht.

So berichtete die HAZ 1987 über die Wasserabsenkung des Maschsees. Quelle: Archiv

Anfangs wurde der Wasserstand kontinuierlich mit Leinewasser aufgefüllt. Seit 1962 fördert ein Pumpwerk an den Ricklinger Kiesteichen klares Grundwasser über eine 800 Meter lange Leitung nahe der Maschseequelle in den See.

„Wasser ist heute ein kostbares Gut“

„Wasser ist heute ein kostbares Gut, mit dem sorgsam umzugehen ist“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Das Umweltbewusstsein ist gewachsen, man setzt mittlerweile auf Nachhaltigkeit. „Das Maschseewasser wird generell nur abgelassen, wenn dies zwingend erforderlich ist“, sagt Steigerwald. Das war früher anders: In der Vergangenheit leerte man den See wiederholt, um den Boden zu reinigen oder um Baumaßnahmen vorzunehmen.

Ein Ufer ohne See: HAZ-Fotograf Wilhelm Hauschild nahm im Dezember 1951 Kinder am leeren Maschsee auf. Quelle: Hauschild/HMH

„In den Siebzigerjahren wurde das Wasser unter anderem abgelassen, um die Regattastrecke zu bauen, die Installationen auf dem Seeboden besitzt“, sagt Steigerwald. Im Jahr 1987 senkte man den Spiegel um etwa 1,30 Meter, um den See zu entkrauten und Algenpflanzen zu entfernen. Und 2004 ließ man etwa die Hälfte der 1,6 Millionen Kubikmeter Wasser ab, um den maroden Betonboden im Bereich des Strandbades zu erneuern – der See war schlicht undicht geworden.

Zeit der spektakulären Seeentleerungen ist vorbei

Die Arbeiten zogen sich damals über drei Monate hin und kosteten rund 350.000 Euro. Dabei kam allerlei Unrat ans Licht: Neben vier Fahrrädern, 20 Papierkörben und etlichen Plastikstühlen tauchten auch Verkehrsschilder, aufgebrochene Geldkassetten und ein Autodach wieder auf – vor allem aber Flaschen, die einen fünf Kubikmeter großen Container füllten.

Pittoreskes Bild: Für Baumaßnahmen wurde 2004 noch einmal etwa die Hälfte des Seewassers abgelassen. Quelle: HAZ

Noch heute wird der Wasserstand in den Wintermonaten regelmäßig um bis zu 30 Zentimeter reduziert, um Reparaturen an den Stegen und im Uferbereich durchführen zu können. Die Zeit der spektakulären Seeentleerungen wie 1949 aber ist vorbei – zum Wohle der Fische, zum Leid der Vögel.

Von Simon Benne