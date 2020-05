Hannover: Altenheimbewohnerin ertappt Einbrecher auf frischer Tat

Ein 32-Jähriger soll in der Nacht zu Donnerstag in Hannover in ein Altenheim eingebrochen sein. Eine Bewohnerin bemerkte den Mann, als er gerade sämtliche Schränke in einem Büro aufgebrochen hatte. Außerdem wollte der Mann einen Tresor knacken. Die Polizei nahm den Verdächtigen noch vor Ort fest.