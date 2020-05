Die Feuerwehr Hannover ist am Donnerstag zu einem Schrotthändler am Brinker Hafen gerufen worden. Ein Mitarbeiter wollte dort am Morgen einen alten Stadtbahn-Waggon zerteilen, dabei brach ein Brand aus. Es bildete sich eine große Rauchwolke, die Retter mussten beim Löschen Wasser und Schaum einsetzen.