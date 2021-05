Hannover

Es gibt politische Niederungen, aus denen sich ein Altkanzler eher heraushält. Diskussionen und Entscheidungen in Hannovers Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide möchte Gerhard Schröder nicht kommentieren, heißt es im Büro des früheren Regierungschefs. Aber eine grundsätzliche Stellungnahme wolle er dann doch abgeben: „Es ist an der Zeit, dass der verstorbene Altkanzler Helmut Schmidt mit einer Straßenbenennung in Hannover geehrt wird“, erklärt Schröder.

Vertrautes Gespräch: Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg (r.) 1982 im Gespräch mit Bundeskanzler Helmut Schmidt. Quelle: Gerhard Stoletzki

Genau dagegen hat sich der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide am Donnerstag entschieden. Der Vorstoß der SPD um Stadtparteichef Adis Ahmetovic, die General-Wever-Straße nach Helmut Schmidt zu benennen, bekam dort keine Mehrheit. Stattdessen stimmten CDU, Grüne, AfD, und Linke in einer weiteren Abstimmung, bei der die SPD sich enthielt, dafür, die Straße nach Ada Lessing (1883 bis 1953) zu benennen. Die SPD-Politikerin hatte mit ihrem Mann, dem Philosophen Theodor Lessing, die Volkshochschule aufgebaut.

Verärgerung in Anderten

Ehepaar Lessing hatte einst in der Straße Am Tiergarten in Anderten gelebt. Anders als Altkanzler Schröder kommentiert Klaus Dickneite (SPD), Bezirksbürgermeister in Misburg-Anderten, Entscheidungen des Bezirksrats Bothfeld-Vahrenheide sehr wohl. „Wir finden es empörend, dass wir in Anderten jetzt keine Straße mehr nach Ada Lessing benennen können, nur weil anderswo eine Helmut-Schmidt-Straße verhindert werden sollte“, sagt er. Er hätte Ada Lessing lieber in der Nähe ihres ehemaligen Wohnortes gewürdigt.

Häufig war er in Hannover zu Gast: Bundeskanzler Helmut Schmidt spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung der SPD in den Siebzigerjahren auf dem Trammplatz. Quelle: Wolfgang Jortzin

Mit dem Votum gegen Schmidt geht eine lange Debatte in eine weitere Runde. Vor fünf Jahren hatten Teile von Hannovers damaliger SPD bundesweit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, weil sie mit Blick auf Schmidts Vergangenheit gezögert hatten, eine Straße nach ihm zu benennen. Schmidt war im Krieg Oberleutnant der Wehrmacht gewesen. An der Frage entzündete sich damals ein Streit zwischen verschiedenen Lagern in der SPD, es gab eine Debatte um den Umgang mit der deutschen Geschichte und um die Frage, wann redliche Vergangenheitsbewältigung in inquisitorischen Furor umschlägt.

Auch Schmalstieg will Schmidt-Straße

Jetzt hatte sich SPD-Chef Ahmetovic klar für die Helmut-Schmidt-Straße in Bothfeld-Vahrenheide starkgemacht. Doch für Hannovers einst fast allmächtige SPD ist inzwischen nicht einmal mehr die Benennung einer Straße nach einer parteiübergreifend verehrten Persönlichkeit der deutschen Geschichte ein politischer Selbstläufer. „Da ist eine Chance vergeben worden“, sagt Ahmetovic geknickt. „Ist Hannover nicht bereit, einem verdienten Altkanzler eine Straße zu widmen?“, fragt er fassungslos.

Einsatz für Schmidt: Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg im Wahlkampf 1976 mit SPD-Plakaten. Quelle: Herbert Rogge

Auch der frühere Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg findet die Entscheidung „bedauerlich“. Es sei nicht gut, Helmut Schmidt in Konkurrenz zu Ada Lessing zu setzen, sagt er. Schmalstieg hatte einst – vergeblich – vorgeschlagen, einen Teil der Hindenburgstraße nach Schmidt und einen anderen Teil nach Helmut Kohl zu benennen. Doch diese wurde inzwischen trotz Anwohnerprotesten in Loebensteinstraße umbenannt. „Die Stadt wäre gut beraten, möglichst schnell eine Straße nach dem verstorbenen Altkanzler zu benennen“, sagt Schmalstieg jetzt.

Parteichef Ahmetovic hingegen hält sich damit zurück, gleich einen Alternativvorschlag aus dem Hut zu zaubern. Er fürchtet offenbar, ein weiteres Scheitern könnte dem Ruf Helmut Schmidts schaden. Und dem Ruf Hannovers auch.

