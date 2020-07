Hannover

An der Podbielskistraße in Bothfeld entsteht ein neuer Bürokomplex mit insgesamt 40.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche. Die Strabag Real Estate (SRE), für Immobilienentwicklung zuständige Tochter des österreichischen Baukonzerns, hat das marode Exxon-Mobile-Haus nahe der Zentrale der HDI-Versicherung zu einem nicht öffentlich genannten Preis gekauft und will es abreißen lassen. Als Ersatz entsteht ein dreiteiliges Büroensemble. Die Investitionssumme liegt laut Detlev Neuhaus, Bereichsleiter Hannover von SRE, bei 150 Millionen Euro.

Altes Bürogebäude ist nicht mehr zu sanieren

Das Gebäude des Ölmultis Exxon-Mobile stammt aus den 1970er-Jahren, wird nicht mehr genutzt und ist nach Angaben von SRE auch nicht mehr zu sanieren. Es steht auf einem zwei Hektar großen Grundstück zwischen der Podbielskistraße und der Riethorst.

Neubau entsteht in drei Abschnitten

SRE plant den Neubau in drei Abschnitten. Da das Ensemble das archtitektonisch durchaus gemischte Viertel aufwerten soll, hat das Unternehmen in Absprache mit der Stadt Hannover ein städtebauliches Konzept erarbeitet und Architektenwettbewerbe ausgelobt, an denen sich insgesamt zwölf Büros beteiligten.

„Anleihen bei der Industriearchitektur“

Die Siegerentwürfe stammen für den westlichen Teil von KPW aus Hamburg, für den mittleren von Müller-Reimann aus Berlin und für das östliche Gebäude von Westphal Architekten aus Bremen. Eines haben alle drei Entwürfe gemeinsam: Die Planer setzen auf Ziegelfassaden. „Die plastische Ausgestaltung nimmt Anleihen bei der für Hannover typischen Industriearchitektur, wie sie auch entlang der Podbi zu finden ist“, lobte die Jury etwa den KPW-Entwurf. Dem Büro Westphal bescheinigte sie eine Fassadengestaltung mit „klarer und konsequenter Struktur, die optisch Ruhe in die Nachbarschaft bringt“.

Baubeginn nicht vor 2022

Bevor SRE loslegen kann, muss die Stadt für das Gebiet den Bebauungsplan anpassen. Dann folgt der Abriss des alten Gebäudes. „Wir erwarten einen Baubeginn für den ersten Neubauabschnitt nicht vor dem Jahr 2022“, sagt Bereichsleiter Neuhaus.

Bedenken, dass wegen der Corona-Krise und des Trends zur Büroarbeit in den eigenen vier Wänden der Flächenbedarf für gewerbliche Immobilien sinken könnte, hegt Neuhaus nicht. Grundsätzlich plane SRE seine Gebäude seit jeher so, dass sich unterschiedliche Büroformen effizient unterbringen ließen. „Die Bedeutung des in den vergangenen Jahren protegierten Großraumbüros wird aber abnehmen“, erwartet der Bereichsleiter.

