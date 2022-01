Hannover

Argjenda Isufi hat lange gekämpft, um dort zu sein, wo sie jetzt ist, und sie freut auch nach einem Schulhalbjahr wie am ersten Tag. „Ein Traum ist wahr geworden“, sagt die 18-Jährige. Die Schülerin lässt sich seit Anfang August zur Pflegefachkraft ausbilden. Im Kosovo hatte sie ihre Mittlere Reife im medizinischen Bereich absolviert und war dann im Internet auf das Angebot einer sogenannten generalistischen Pflegeausbildung in der Region Hannover gestoßen. Das heißt, dass die früher getrennten Ausbildungen Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege zusammengefasst sind. Jetzt macht Isufi beim Pflegedienst Medizin Mobil ihre Ausbildung und besucht die Anna-Siemsen-Schule.

Mehr als 150 Pflege-Azubis besuchen die Berufsbildenden Schulen in der Region

Hier gehen gut 30 Schülerinnen und Schüler in die Klasse im ersten Lehrjahr, im zweiten Jahr sind es in etwa genauso viele. Im Schnitt sind die Pflegeschüler Mitte 20, einige haben sich zuvor schon in anderen Berufen versucht. Pflege-Berufsfachschulen gibt es auch an den Berufsbildenden Schulen in Springe und Neustadt. Insgesamt sind an den Berufsbildenden Schulen der Region zurzeit mehr als 150 Azubis in der Pflegeausbildung. Im ersten Lehrjahr verdienen sie rund 1000 Euro brutto im Monat, in den nächsten beiden Lehrjahren gibt es jeweils einen Anstieg um 200 Euro.

Praktische Ausbildung in Heim und Krankenhaus

Seit Anfang 2020 sind die Pflegeausbildungen zusammengefasst. Der Abschluss „Generalistische Pflegefachkraft“ wird europaweit anerkannt. Der erste Jahrgang wird im Sommer 2023 seine Ausbildung beenden. Praktische Ausbildungsteile und längere Unterrichtsphasen wechseln sich in der dreijährigen Lehrzeit ab. Jeder Azubi wird im Alten- und Pflegeheim, im Krankenhaus, auf der Kinderstation, in der Psychiatrie, in der stationären und in der ambulanten Pflege eingesetzt, um einen breiten Einblick in den Pflegebereich zu bekommen.

Saskia Fricke (25) und Leam Achaar (19) haben vor ihrer Ausbildung schon in der Pflege gearbeitet. Quelle: Samantha Franson

Pflegeschüler Ammar: „Ich will Menschen helfen“

Auch Ammar Alkhatib (22) ist im ersten Lehrjahr. „Ich wollte schon immer mit Menschen arbeiten und ihnen helfen, wenn sie krank sind, etwas nicht mehr können oder keine Motivation mehr haben“, sagt er. Leam Achaar hat nach ihrem Bundesfreiwilligendienst in der Pflege gemerkt, dass dies ihr Traumberuf ist. „Ich möchte Menschen in Notlagen helfen“, meint die 19-Jährige. Saskia Fricke (25), die als Pflegehelferin im Altenheim und bei einem ambulanten Pflegedienst gearbeitet hat, will sich zur Pflegefachkraft weiterqualifizieren. Später würde sie gern in der Psychiatrie oder in der Altenpflege arbeiten, sagt sie.

Koordinierungsstelle kümmert sich um Abstimmung der Praktika

Natalie Holstein (rechts) stimmt die Praxiseinsätze der Pflegeschüler ab, Katharina Peselmann (links) ist Abteilungsleiterin Pflege an der Anna-Siemsen-Schule. Quelle: Samantha Franson

Um die Planung der praktischen Einsätze der Azubis kümmert sich Natalie Holstein von der Koordinierungsstelle generalistische Pflegeausbildung bei der Region. Und das ist nicht einfach, denn die Nachwuchskräfte sind bei unterschiedlichen Trägern zu unterschiedlichen Bedingungen angestellt. So wie sich die Wochenarbeitszeiten unterscheiden können, differieren auch die Urlaubsansprüche. Grundsätzlich ist der Ausbildungsträger für den Ausbildungsplan zuständig, die detaillierte Abstimmung übernimmt Holstein. Sie kümmert sich auch um die Praktika der Azubis von der Akademie des Klinikums Region Hannover, das nicht nur einmal, sondern mehrmals im Jahr neue Ausbildungsklassen ins Leben ruft. Im Schulausschuss der Region am Donnerstag wird Holstein eine Zwischenbilanz ihrer Arbeit vorstellen.

Bei der Pflege der Zukunft hilft der Roboter

Auch wenn der Personalmangel in den Krankenhäusern bereits spürbar sei – noch größer seien die Engpässe in der Altenpflege, sagt Katharina Peselmann, Abteilungsleiterin Pflege/Qualitätsmanagement an der Anna-Siemsen-Schule. Das mache sich auch in der Ausbildung bemerkbar: Oft hätten die Mitarbeiter keine Zeit, die Nachwuchskräfte anzuleiten, in den Kliniken sei das noch anders. Dabei habe Corona noch einmal gezeigt, wie groß der Bedarf an Pflegekräften sei.

Getränke können bald auch Roboter anreichen, dann haben die Pflegekräfte mehr Zeit für wichtige zwischenmenschliche Kontakte. Quelle: Sven Hoppe/dpa

Um für die Pflege der Zukunft gut aufgestellt zu sein, entsteht an der BBS gerade ein hochmoderner Pflegeklassenraum mit Robotik, der zum neuen Schuljahr fertig sein soll. Digitale Technik könne den Arbeitsalltag enorm erleichtern, sagt Peselmann,. Denn wenn zum Beispiel nicht die Pflegekraft, sondern der Roboterarm Getränkeflaschen verteile, bleibe dem Pfleger eine halbe Stunde mehr Zeit für den Dienst am Menschen.

Ausbildungsbotschafter in den Schulen

Um noch mehr Jugendliche für eine Ausbildung in der Pflege zu gewinnen, schickt die Region zusammen mit der Agentur für Arbeit 25 Ausbildungsbotschafter – das sind Schüler aus dem zweiten Lehrjahr – in die allgemeinbildenden Schulen, um für den Job zu werben. Die Leonore-Goldschmidt-Schule am Mühlenberg, die Albert-Einstein-Schule in Laatzen, die Realschule Lehrte und die Kooperative Gesamtschule Sehnde wollen das Projekt in ihr Wahlpflichtprogamm aufnehmen. Aktionstage in Gesundheitseinrichtungen, digitale Aufgaben und eine sogenannte Lernwerkstatt sollen den Schüler bei der praktischen Berufsorientierung helfen.

Von Saskia Döhner