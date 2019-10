Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einem Bürogebäude in die Straße Lange Laube in Hannovers Innenstadt ausgerückt. Im Keller war Dämmmaterial in Brand geraten. Rund 100 Angestellte hatten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ihre Arbeitsplätze verlassen.