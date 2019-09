Hannover

Der Streit um die Verwendung des Namens Hindenburg dehnt sich jetzt auch auf die Schleuse in Anderten aus. Die Grünen fordern, dass die Stadt Hannover die Bezeichnung Hindenburgschleuse in ihren Veröffentlichungen nicht mehr verwendet. Zudem soll die Verwaltung beim zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) darauf dringen, die Beschilderung an dem Bauwerk zu ändern.

„Historisch massiv belasteter Name“

Im hannoverschen Zooviertel tobt seit geraumer Zeit ein Streit um den Namen Hindenburgstraße.Im zuständigen Bezirksrat haben sich SPD und Grüne gemeinsam mit Linken dafür stark gemacht, der Straße an der Eilenriede einen neuen Namen zu geben. Viele Anwohner wehren sich gegen den Plan; auch CDU und FDP stimmten dagegen.

Hindenburgstraße im Zooviertel: Langer Streit um den Namen. Quelle: Rainer Dröse

Jetzt haben die Grünen auch die Schleuse in Anderten im Visier. „Die offizielle Bezeichnung des WSA lautet Schleuse Anderten. Es gibt keinen Anlass, den historisch massiv belasteten Namen des ehemaligen Reichspräsidenten zu verwenden“, sagt Urs Mansmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtbezirksrat Misburg-Anderten. Unterstützung kommt von der SPD, die CDU dagegen schäumt: „Man muss zu seiner Historie stehen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Patrick Hoare. Sein Kollege Mike Weidemann mutmaßt, es solle ein Stück Anderter Identität revidiert werden.

Konsequent sind Grüne und SPD allerdings nicht. Es gibt in Anderten auch die Straße „Zur Hindenburgschleuse“. Die Vermutung der CDU, im nächsten Schritt werde eine Umbenennung der Straße vorgeschlagen, wiesen die beiden Fraktionen zurück.

Stadt verwendet auf Homepage beide Bezeichnungen

Paul von Hindenburg hat die Schleuse 1928 eröffnet. Quelle: Archiv

Die Hindenburgschleuse wurde 1928 durch den damaligen Reichspräsidenten eröffnet und nach ihm benannt. Offiziell umgetauft worden ist sie nie, aber das Wasser- und Schifffahrtsamt nutzt den Namen nicht, sondern nur die Bezeichnung Schleuse Anderten. Auf der gemeinsamen Homepage von Stadt und Region Hannover finden derzeit noch beide Namen Verwendung – je nach Beitrag, den man anklickt.

Die CDU schlug vor, eine Legendentafel an der Schleuse anbringen zu lassen, die über Paul von Hindenburg und die Debatten um ihn informiert, ansonsten aber alles so zu lassen, wie es ist. Die Angelegenheit geht in eine weitere Runde, weil die Christdemokraten den Antrag der Grünen im Stadtbezirksrat schließlich zur weiteren Beratung in die Fraktionen zogen.

Von Bernd Haase