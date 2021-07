Hannover

Gemüse- und Obstkisten stapeln sich auf dem Anderter Schützenplatz. Einige Meter weiter stehen Kundinnen und Kunden vor einem Brotstand, und gegenüber duftet es nach exotischen Gewürzen und Tee. Seit Ende April bieten zehn Marktbeschicker auf dem Schützenplatz ihre Ware an – jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr. Das kommt an, auch wenn sich das Marktangebot noch entwickelt müsse. Die Anwohner freuten sich, dass endlich auch in Anderten ein Wochenmarkt ist, sagt der stellvertretende Marktleiter Julian Vogel. Noch vor wenigen Monaten hatte sich der Bezirksbürgermeister von Misburg-Anderten, Klaus Dickneite (SPD), einen solchen Markt öffentlich sehnlich gewünscht.

Gemeinsam mit Marktleiter Pascal Heesmer ist Vogel für die Organisation und Gestaltung des neuen Marktes verantwortlich. Die beiden Männer hatten sich unabhängig voneinander auf den Aufruf von Dickneite beworben, in Anderten einen Wochenmarkt zu organisieren und fanden so zueinander. Vogel, der einen Foodtruck für Kaffeespezialitäten besitzt, ist erst vor Kurzem nach Anderten gezogen.

Familien wünschen sich Wochenmarkt in Anderten

Pascal Heesmer ist mit seinem eigenen Obst- und Gemüsestand vor Ort. In den kommenden Wochen und Monaten will er das Angebot auf dem Wochenmarkt Stück für Stück aufstocken. Quelle: Leona Passgang

Im Austausch mit Nachbarinnen und Nachbarn habe er festgestellt, dass in Anderten viele Familien leben und sich einen Wochenmarkt in der direkten Umgebung wünschten, erzählt Vogel. Heesmer, der aus einer Markt- und Schaustellerfamilie stammt, brachte neben Fachkenntnissen das notwendige Netzwerk mit und mobilisierte Marktbeschicker aus der Region.

„Als die Geschäfte und die Gastronomie noch geschlossen waren, lief es richtig gut“, sagt Vogel. Der Lockdown sei auf vielen Wochenmärkten spürbar gewesen, erklären viele der Händlerinnen und Händler in Anderten. Inzwischen habe sich die Situation aber wieder normalisiert.

Wursthändler kommt aus Thönse

Einer der Händler ist Alexander Osypka. Er verkauft Wurst und Fleisch aus der eigenen Schlachterei in Thönse. Alle seine Produkte seien regional und naturgewürzt.

Ihm gegenüber steht der Verkaufsstand von Basar Ahmadi, der unter anderem selbst gemachte mediterrane Dips und Schafskäse verkauft. Er hoffe, dass nach dem durchwachsenen Wetter der vergangenen Wochen nun wieder mehr Kunden auf den Markt kommen, sagt er.

Beschicker zahlen 5 Euro für laufenden Meter

Alexander Osypka bietet Fleisch und Wurst aus der eigenen Schlachterei in Thönse an. Quelle: Leona Passgang

Heesmer und Vogel haben es sich zum Ziel gemacht, einen hochwertigen Markt mit regionalen Produkten in Anderten zu schaffen. Aktuell suchen sie noch nach einem Blumenhandel, der zukünftig auf dem Markt Schnittblumen und Topfpflanzen verkaufen soll. „Unser laufender Meter unterscheidet sich kaum von dem Preis, den die Stadt Hannover bei den von ihr organisierten Märkten verlangt. Die Händler ohne Vertrag zahlen 5 Euro, mit Vertrag 3,50 Euro“, sagt Heesmer. Er bietet Beschickern nach dem vierten Mal auf dem Wochenmarkt einen Vertrag an.

Sommerfest für Kinder geplant

Heesmer hat sich vorgenommen, den ganzen Schützenplatz mit Marktständen zu füllen. In den Sommerferien wollen die beiden Organisatoren ein Sommerfest für Kinder auf die Beine stellen. Außerdem hat Heesmer vor, den Platz auszubauen, damit ein Besuch bei schlechtem Wetter angenehmer wird.

Auch in anderen Stadtteilen plant Heesmer, Wochenmärkte zu organisieren. Ab Herbst soll es in Wettbergen ein Angebot geben, und auch für den Kronsberg gebe es bereits Überlegungen, sagt er.

