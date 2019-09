Anderten/Misburg

Die Stadt verhandelt mit dem zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) in Braunschweig über Möglichkeiten, zumindest den Weg auf der Südseite des Mittellandkanals asphaltieren zu lassen. Die Strecke ist bei Radfahrern und Spaziergängern beliebt, allerdings auch häufig wegen ihres Zustandes in der Kritik.

Ärger nach Sanierung

Deshalb macht auch die Politik Druck. Die Ratsmehrheit hat die Verhandlungen mit dem WSA gefordert. Im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide ist das Thema ein Dauerbrenner, im Bezirksrat Misburg-Anderten aktuell auch. Der Grund: Im Frühjahr hat das WSA dort Wege saniert – und damit die Bedingungen für Radfahrer noch verschlimmert, wie die Bezirksratspolitiker und auch viele Ausflügler meinen.

Dem Amt reicht Schotter

Das Problem ist, dass das WSA die Wege für ihre Dienstfahrzeuge in Schuss hält; dafür reicht in der Regel Schotter. Für die Belange der Radfahrer und Spaziergänger will das WSA kein Geld ausgeben. Andererseits haben Stadt und Region die Wege am Kanal in ihr überregionales Fahrradnetz aufgenommen und sie entsprechend als Themenroute ausgeschildert. Auch andere Ausflügler sind gern an der Wasserstraße unterwegs.

Schnelle Lösung ist nicht in Sicht

Eine Lösung könnte sich ergeben, indem die Stadt für den Asphalt zahlt, sich dabei aber vom Bund Zuschüsse holt. Dort gibt es einen entsprechenden Fördertopf, der im günstigsten Fall 50 Prozent der Kosten beisteuert. Aktueller Stand der Dinge: Die Möglichkeiten für eine Asphaltierung sind geprüft worden, das WSA hätte auch nichts dagegen. Es folgen Machbarkeitsstudie mit Kostenschätzungen und Finanzierungsvorschlägen. Geduld scheint gefordert: „Es ist ein langfristiger Zeitplan aufzustellen“, teilt die Stadt mit.

Von Bernd Haase