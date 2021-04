Hannover

Die Hannoversche Volksbank schließt Ende Juni ihr SB-Terminal am Tiergarten 4 in Anderten. „Die Automaten werden nicht in dem Umfang genutzt, dass es auch nur annähernd kostendeckend wäre“, sagt Matthias Mollenhauer, Sprecher der Hannoverschen Volksbank.

Die Nutzung von Bankdienstleistungen habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Kunden und Kundinnen setzten vermehrt auf Internet- und Handyangebote und besuchten immer seltener die SB-Standorte, erklärt Mollenhauer. Die Corona-Pandemie habe diesen Trend noch beschleunigt.

Volksbank verweist auf Supermärkte

Für die Bargeldversorgung verweist Mollenhauer auf das Angebot zahlreicher Supermärkte, dort Geld abzuheben. Das geht meist ab einem Einkaufswert von 10 beziehungsweise 20 Euro, je nach Supermarkt. Ab diesem Mindestumsatz können bis zu 200 Euro kostenfrei vom Girokonto abgehoben werden.

Die nächstgelegenen Geldautomaten der Volksbank für Kundinnen und Kunden in Anderten befinden sich nach Angaben des Unternehmens künftig in Kirchrode an der Tiergartenstraße und in Misburg an der Hannoverschen Straße.

Von Maximilian Hett