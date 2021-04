Hannover

Am letzten regulären Werktag vor Ostern bilden sich lange Schlangen vor einigen Testzentren in Hannover. Offensichtlich wollen viele Menschen einen der kostenfreien Tests machen, um dann mit einem sicheren Gefühl Freunde oder Verwandte an den Feiertagen zu besuchen.

So lang sei die Schlange hier noch nie gewesen, berichtte ein Mann, der alle zwei Tage ins Testzentrum im Hauptbahnhof kommt, weil er beruflich Kundenkontakt hat. „Ist ja klar, so kurz vor Ostern“, zeigt er Verständnis für die anderen Wartenden. Er selbst muss auch an diesem Osterwochenende arbeiten.

Ein junger Mann hat die Reisetasche schon vor sich stehen. Er will erst zum Test und dann über Ostern mit dem Zug zu Mutti. Während er erzählt, dass Ostern im Vorjahe für ihn ausfallen musste, wird die Schlange vor dem Zentrum gegen 10 Uhr immer länger. Er habe schon vor einer Woche einen Termin gebucht. Online ist das Zentrum für kostenlose Schnelltests am Donnerstagmorgen fast gänzlich ausgebucht. Erst am Ostermontag sind wieder mehr Termine verfügbar.

Termine auch im Drive-In-Schnelltestzentrum knapp

Im Testzentrum an der Karmaschstraße immerhin sind noch Termine für einen kostenlosen Schnelltest am Abend verfügbar. Auch über die Feiertage lassen sich dort noch Termine buchen. Dagegen kriegt man online am Drive-In-Schnelltestzentrum im Zoo nur noch vereinzelt Tickets über die Feiertage.

Auch am Testzentrum am Apollo-Kino in der Limmerstraße hat sich am Donnerstagmorgen bereits eine kleine Schlange gebildet. Darin wartet auch Claudia mit ihrem Sohn. Für den 14 Monate alten Marlon musste seine erste Osterfeier mit den Verwandten im vergangenen Jahr ausfallen. Nun aber freut sich Opa schon sehr auf den Kleinen, sagt Claudia.

