Urkundenfälschung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug und Hehlerei, mittelbare Falschbeurkundung und das Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen – das wird Murat H., Jovan S., Malic H. und Marta K. unter anderem in der langen Anklage vor der 3. Großen Strafkammer am Landgericht Hannover vorgeworfen. Sie sollen zwischen November 2017 und August 2019 falsche ausländische ID-Cards beschafft und auch verwendet haben.

Murat H. werden dabei insgesamt 42 Taten, Jovan S. 20, Malic H. zehn und Marta K. drei Taten zur Last gelegt, wobei die vier Komplizen arbeitsteilig vorgegangen sein sollen. Dies spielte sich laut Anklage wie folgt ab: Über Kontakte zu Fälschern in Serbien gelangten die Angeklagten an die Dokumente, wobei sie die Fotos dazu zum Teil an die Fälscher weiterleiteten. Über den Busverkehr wurden die Fälschungen dann nach Hannover geliefert. Die Abnehmer der Angeklagten benutzten die falschen Ausweise schließlich, um sich bei verschiedenen Einwohnermeldeämtern in Hannover und im Umland zu registrieren.

Angeklagte sollen Handyverträge abgeschlossen haben

Doch dabei soll es nicht geblieben sein. Die Angeklagten benutzten in manchen Fällen die falschen Pässe um etwa Mobilfunkverträge abzuschließen sowie Konten bei Banken zu eröffnen – und sie bestellten Waren im Internet ohne diese bezahlen zu wollen, so der weitere Anklagevorwurf. Mehr als 40.000 Euro sollen sie dadurch erlangt haben, wobei der Löwenanteil mit knapp 27.000 Euro auf Murat H. entfiel.

Das wird die Kammer unter Vorsitz von Richterin Andrea Jans-Müllner wohl noch länger beschäftigen. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Eine anschließende Verständigung scheiterte laut Gerichtssprecher Dominik Thalmann. Insgesamt sind bis Anfang Juli 13 Verhandlungstermine angesetzt. Der Prozess wird am 8. Mai fortgesetzt. Dann werden sich, so Sprecher Thalmann, aller Wahrscheinlichkeit nach auch drei der Angeklagten zum Tatgeschehen äußern.

Von Alina Stillahn