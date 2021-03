Hannover

Ein kurioser Fall eines komplett zerrütteten Arbeitsverhältnisses ist jetzt vor dem Landesarbeitsgericht Hannover gelandet. Es ist die Geschichte einer Angestellten, die ihren Job bei der Bundeswehr trotz Mobbings, Diskriminierung und Vertrauensverlustes um jeden Preis behalten will. Und sich mit diesem Wunsch nun auch durchsetzen konnte.

Die Kurzversion der Ereignisse zwischen der Angestellten Natasha Schmidt und der Bundeswehr geht so: Die 44-Jährige war 2018 abgemahnt und im September 2019 entlassen worden. Doch Schmidt klagte erfolgreich am Arbeitsgericht Hannover – und gewann Anfang 2020. Doch der Bund wollte sie loswerden, war bereit, 35.000 Euro Abfindung zu zahlen. Schmidt lehnte ab. Es gehe ihr ums Prinzip, sagte sie, und um die Wahrheit. Die Bundeswehr legte Berufung ein.

Nun trafen beide Parteien vor der nächsthöheren Instanz, dem Landesarbeitsgericht, aufeinander. Schmidt gewann erneut. Die Kammer sah die Abmahnungen nicht ausreichend stichhaltig belegt. Das vom Arbeitgeber vorgeworfene Fehlverhalten der Arbeitnehmerin reiche nicht für eine Kündigung aus, sagte der Richter. Die Kammer wies die Berufung zurück.

Diskriminierung, Sexismus und Mobbing

Hinter dieser Kurzfassung von Streitigkeiten verbirgt sich ein Arbeitnehmer-Angestellten-Verhältnis, bei dem beide Seiten komplett verschiedene Versionen berichten. Schmidt hat es so erlebt: 2017 trat die gebürtige Ukrainerin ihren Job im Karrierecenter an, wo Bewerber Tests für die Aufnahme in die Truppe absolvieren. „Ich sollte frischen Wind reinbringen, weil ich aus der freien Wirtschaft komme“, sagt sie. Doch nach anfänglichem Lob soll auf den frischen Wind strenger Gegenwind gefolgt sein. Sie berichtet von Diskriminierung wegen ihrer Herkunft, sexistischen Anspielungen und Mobbing. Regelmäßig soll sie in andere Bereiche versetzt worden sein, in die sie nicht eingearbeitet wurde. „Ich sollte alte Akten sortieren. Als ich fertig war, wurden sie vernichtet“, berichtet sie von einer stumpfen Tätigkeit.

Schmidt wehrte sich gegen die Behandlung durch ihren Arbeitgeber und eckte damit an. Als sie schließlich Beschwerde beim Petitionsausschuss des Bundestages einreichte, soll der Streit zwischen Schmidt und ihren Vorgesetzten weiter eskaliert sein. Doch aufzugeben kam für sie nicht infrage. Sie wollte ihren Job mit aller Macht behalten.

Lautstarker Vorfall vor Privatwohnung der Angestellten

Auf der anderen Seite nennt die Bundeswehr konkrete Gründe für die Unzufriedenheit mit der Angestellten. Schmidt soll unter anderem Pausenzeiten zum Teil deutlich überschritten, Unruhe verbreitet und Dienstanweisungen ignoriert haben. Auf eine erste Abmahnung folgte die zweite. Im September 2019 erhielt Schmidt die Kündigung. Wie Schmidt sagt, wurde ihr das Schriftstück in einer lautstarken Auseinandersetzung im Treppenhaus überbracht. Ein Vorgesetzter soll die Tür gegen ihren Willen aufgedrückt und den Umschlag in die Wohnung geworfen haben. Zwei weitere Personen sollen als Zeugen dabei gewesen sein.

Ob sich dieser Vorfall genauso zugetragen hat, ist nicht belegt. Schmidt berichtet, dass sie krank sei, seit der Kampf um ihren Arbeitsplatz begonnen habe. Als sie das Urteil hört, bricht sie in Tränen aus. „Ich freue mich, meine Kollegen wiederzusehen“, sagte sie.

Von Manuel Behrens