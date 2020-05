Hannover: Angreifer stechen am Steintor auf 35-Jährigen ein

Hannover

Mehrere Männer haben am frühen Dienstagmorgen auf dem Steintorplatz in Hannover auf einen 35-Jährigen eingestochen. Das Opfer erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Täter konnten noch vor Eintreffen der Polizei fliehen, die Beamten suchen nun nach den Unbekannten.

Nach Angaben von Behördensprecherin Natalia Shapovalova wurde der Mann gegen 4.45 Uhr am Treppenabgang zur U-Bahn bei McDonald’s angegriffen. Fünf bis sieben Täter gingen demnach auf den 35-Jährigen los, mehrere Zeugen wählten den Notruf. Anschließend liefen die Angreifer davon.

Zustand des Opfers ist stabil

„Am Tatort fanden die Polizisten den verletzten Mann, der lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten hatte“, sagt Shapovalova. Ein Rettungswagen brachte den 35-Jährige in eine Klinik, dort konnte sein Zustand inzwischen stabilisiert werden. Der Grund für den blutigen Angriff ist unklar, die Polizei stuft den Vorfall aber als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Keine Täterbeschreibung vorhanden

Trotz sofortiger Fahndung konnten die Verdächtigen entkommen, die Polizei bittet daher nun um Zeugenhinweise. Allerdings gibt es laut Shapovalova lediglich die Tatzeit und den -ort als Anhaltspunkt, „eine Beschreibung der Täter liegt bislang nicht vor“. Die Kriminalpolizei ist erreichbar unter Telefon (0511) 109 55 55.

Von Peer Hellerling