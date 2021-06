Hannover

Die Polizei in Hannover sucht nach vier Schlägern, die an der Berliner Allee unvermittelt zwei Männer angegriffen haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler waren am Sonnabend gegen vier Uhr morgens zwei 25 und 27 Jahre alte Männer an der Berliner Allee unterwegs, als sie in Höhe der Lavesstraße auf eine vierköpfige Gruppe stießen.

Die vier Unbekannten pöbelten zunächst, dann traktierten die vier Angreifer die beiden Männer mit Schlägen und Tritten. Als der 25-Jährige zu Boden ging, traten die Täter weiter auf ihn ein. Schließlich stiegen sie laut Polizei in ein nicht weiter beschriebenes silberfarbenes Auto und fuhren Richtung Schiffgraben davon. Erst dann konnten die Angegriffenen den Notruf wählen.

Die beiden Männer wurden leicht verletzt und beschrieben die Angreifer als dunkelhaarig und 20 bis 25 Jahre alt. Einer der Täter habe langes, nach hinten gegeltes Haar und einen dunkelbraunen Pullover angehabt.

Das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05 11) 109 32 17 zu melden.

Von Karl Doeleke