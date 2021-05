Hannover

„Das ist schon komisch“, sagt Thomas Olenik. Der 60-Jährige schaut auf die leeren Schwimmbecken im Annabad. „Normalerweise wäre hier jetzt bereits Wasser drin.“ Durch die Corona-Pandemie wird sich der Start in die Freibadsaison wohl verzögern – schon wieder. Bereits im vergangenen Jahr konnte das Kleefelder Bad erst später öffnen. Trotzdem ist die Vorfreude groß, dass es jetzt bald wieder losgehen könnte.

Thomas Olenik leitet seit dem vergangenen Jahr das Annabad. Quelle: Maximilian Hett

Es habe bereits einen ersten Vorverkauf gegeben, sagt Olenik. Er ist seit der Übernahme des Badbetriebs durch den Polizei-Sportverein (PSV) 1996 dabei, betreibt seit rund 20 Jahren den Kiosk auf dem Gelände und ist seit dem vergangenen Jahr Leiter des Annabads. „Es war schön, unsere Stammbadegäste mal wiederzusehen“, sagt Olenik, den Besucherinnen und Besucher wie Beschäftigte auch Olly nennen. „Wir sind wie eine große Familie.“

Zu dieser Familie gehören auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PSV. Sie reinigen seit dem 15. März die Becken, reparieren Mauern und mähen den Rasen auf dem Gelände des Annabads. Etwa sechs Leute sind montags bis freitags, manchmal auch an Sonnabenden auf dem Gelände des Kleefelder Bads neben dem Annateich im Einsatz.

Neue Farbe vor dem Saisonstart

„Kann ich hier auch schon streichen?“, fragt Tim Nast seinen Kollegen. Die beiden PSV-Mitarbeiter stehen auf dem Boden des großen Schwimmerbeckens. An einigen Stellen ist die hellblaue Farbe verblasst. Wasser ist hier noch nicht drin. Nast und sein Kollege halten einen Farbroller in ihren Händen. „Ja, auch beim Wasser“, antwortet der Kollege und zeigt auf eine kleine Pfütze.

Tim Nast verteilt den Haftgrund im großen Schwimmerbecken. Ein paar Tage später können er und sein Kollegium hier dann die neue blaue Farbe auftragen. Quelle: Katrin Kutter

Immer wieder tunken die beiden ihre Farbroller in Eimer mit Haftgrund und verteilen es auf dem Beckenboden. Dabei bereiten sie nur die eigentliche Arbeit vor. Bevor das Annabad in die Freibadsaison startet, werden jedes Jahr die Becken neu gestrichen. Der durchsichtige Haftgrund soll dafür sorgen, dass die Farbe später besser hält. Etwa zwei Tage brauchen die beiden Männer, bis das große Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken damit gestrichen sind.

Kräftigeres Blau für die Becken

Wie es dann weitergeht, zeigt sich im Nichtschwimmerbecken direkt nebenan. Hier sind Nadine Richter und Katharina Rabe ebenfalls mit Farbrollern und Eimern im Einsatz. Bereits durch einen starken Geruch wird deutlich, was die PSV-Mitarbeiterinnen hier tun. Geduldig verteilen sie blaue Farbe auf dem Boden, wo der Haftgrund schon eingetrocknet ist.

Katharina Rabe (links) und Nadine Richter streichen das Nichtschwimmerbecken. Weil die Farbe einen intensiven Geruch hat, tragen beide OP-Masken. Quelle: Katrin Kutter

Dass sie schon mit dem Streichen begonnen haben, wird nicht nur durch die unterschiedlich kräftigen Blautöne auf dem Beckenboden deutlich. Damit ihre Hände nicht blau werden, tragen Richter und Rabe Handschuhe. Ihre Hosen und Schuhe hingegen haben schon einige Farbkleckse abbekommen.

Rund 600 Kilogramm Farbe benutzt

Obwohl sie draußen sind und Abstand zueinander halten, tragen beide OP-Masken. „Das liegt auch am Geruch“, sagt Richter und tunkt den Farbroller wieder in den Eimer. Wenn sie und Rabe die Farbe verteilen, müssen sie auf den Boden aufpassen. „Die Farbschicht soll möglichst glatt sein, damit man sich später nicht wehtut“, sagt Rabe. Sie freut sich, dass sie auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen nicht alleine arbeiten muss. „Es ist schön, dass wir das zu zweit machen können.“

„Das Chlor im Wasser ist aggressiv, daher müssen wir jedes Jahr neu streichen“, sagt Badleiter Thomas Olenik. An vielen Stellen hat sich die im vergangen Jahr aufgetragene Farbe gelöst. Quelle: Katrin Kutter

Insgesamt rund 600 Kilogramm Farbe tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PSV auf die Böden der beiden großen Becken und dem Babybecken auf. Das dauert etwa zwei Wochen – anschließend muss die Farbe für rund zwei weitere Wochen eintrocknen, sagt Annabad-Urgestein Olenik. „Das Chlor im Wasser ist aggressiv, daher müssen wir jedes Jahr neu streichen.“

„Man kann durchmähen“

Doch auch abseits der Becken gibt es viel zu tun. So muss immer ein Mitarbeiter den Rasen auf der rund 50.000 Quadratmeter großen Fläche des Kleefelder Bads mähen – bis das gesamte Areal mit dem Rasenmäher abgefahren ist, sind drei bis vier Tage vergangen. „Im Endeffekt kann man durchmähen“, sagt Olenik und lacht. Immerhin: Wenn das Bad öffnet, muss weniger gemäht werden – die Besucher und Besucherinnen trampeln den Rasen dann quasi platt.

Momentan können nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Becken des Annabads – und das Wasser ist auch noch nicht eingelassen. Quelle: Katrin Kutter

Wann das soweit sein wird, ist bislang unklar. Die Corona-Verordnung des Landes lässt eine Öffnung derzeit nicht zu. Deshalb mache es bei manchen Arbeiten momentan wenig Sinn, sie durchzuführen. Das Wasser etwa – immerhin rund 1800 Kubikmeter – wird erst eingelassen, wenn es ein Öffnungsdatum gibt. Bis die Becken komplett gefüllt sind, dauert es drei Tage. Das entspricht acht Badewannen pro Minute, sagt Olenik. In diesem Bereich kennt er sich besonders aus. Bevor er die Leitung des Bads übernahm, war er lange der Technische Leiter. Die größte Unsicherheit bei den Vorbereitungen seien Schäden an den Wasserrohren. 2018 etwa hatte sich der Start in die Freibadsaison durch einen Wasserrohrbruch verzögert.

Start Mitte Mai?

Auch andere Fragen sind noch offen. Bevor wieder Gäste kommen dürfen, muss noch das Hygienekonzept abgesegnet werden. So soll es etwa eine neue Treppe am großen Schwimmerbecken geben, damit die Besucherinnen und Besucher sich besser im Becken verteilen.

Jetzt hoffen er und sein Team darauf, bald wieder das Wasser einlassen und vielleicht schon in wenigen Wochen öffnen zu können. „Wir sind optimistisch, dass es am 13. Mai losgeht“, sagt Olenik.

Von Maximilian Hett