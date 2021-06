Hannover

Wer Fritz Willig interviewen darf, tut gut daran, ein Aufnahmegerät mitzunehmen. Denn das Mitschreiben wird schwierig. Der Anwalt, der am Mittwoch, 30. Juni, 80 Jahre alt wird, spricht schnell, wechselt laufend die Themen und streut so nebenher auch gern mal eine Schnurre ein, die nicht gleich als Witz zu erkennen ist, mit dem er den Frager aufs Glatteis führt.

Und einige der Schnurren klingen auch nur wie ein Scherz, sind aber durchaus real. 1991 haben sie ihn bei der Mitgliederversammlung von Hannover 96 in einer Pinkelpause gefragt, ob er nicht Präsident werden wollte. Kein Witz – und Willig wollte. Nach kurzem Überlegen. Der Rest ist Geschichte. Im zweiten Jahr seiner Amtszeit wurde der Verein deutscher Pokalsieger.

Fisch und Schildkröte

Solche Knaller sind ganz nach dem Geschmack des 80-Jährigen. Sie passen zu seinem Humor, der manchmal tiefschwarz daherkommt. Wenn er zum Beispiel nebenher von seiner kaputten Hüfte erzählt, die ihn so sehr plagt und vom morgendlichen Schwimmen, das Linderung bringt. „Schwimmen geht gut. Im Wasser bin ich ein Fisch. Beim Laufen eher eine Schildkröte“, sagt er.

Was ihn aber nicht davon abhält des Öfteren noch in seine alte Kanzlei zu gehen – ganz vorsichtig. „Ich kann’s nicht lassen. Ich liebe meine Arbeit.“ Und er ist immer noch mitten drin. Gerade mischt er auch wieder in dem Fall der tödlichen Schüsse an der Herschel/Ecke Arndtstraße mit. Er vertritt den mutmaßlichen Todesschützen.

Ein Star-Anwalt

Fritz Willig war schon ein Star-Anwalt als der Begriff noch mit Respekt gebraucht wurde, als es noch keine Star-Köche und Star-Friseure und Star-Sonstwas gab. Den Ehrentitel der Boulevardschreiber hatte er sich verdient, weil er den Zeitungen beständig spannende Geschichten lieferte. Dieses Gespür für medienwirksame Fälle hat wohl auch Josef Augstein geschult. In seinen Anfangsjahren als Anwalt – also etwa vor einem halben Jahrhundert – hat Willig oft mit dem Bruder des Spiegel-Gründers zusammengearbeitet und Josef Augsteins hannoversche Kanzlei galt auch wegen einer ganzen Reihe prominenter Mandanten – von Timm Ulrichs und Rolf Hochhuth bis Hermann Josef Abs – damals als eine bekanntesten in Deutschland.

Fritz Willig senior (Mitte), Fritz Willig junior (links) und Bruder Heiner zum 70. Geburtstag des Vaters im Jahr 1983. Quelle: Ralf Decker (Archiv)

Irgendwann hat Fritz Willig dann seine eigene Kanzlei eröffnet, anfangs noch mit dem Vater an seiner Seite, der als ehemaliger Vorsitzender einer Großen Strafkammer und Landgerichtsdirektor im Ruhestand der ideale Libero für den Sohn war.

Profitable Wechselwirkung

Und so entwickelte sich ein juristisches Unternehmen, das von einer profitablen Wechselwirkung lebte. Die Medien berichteten über Willigs Fälle – meistens wohlwollend - prominente Mandanten lasen die Geschichten, engagierten die Kanzlei und brachten nicht nur Honorare, sondern natürlich auch wieder neue Geschichten mit, die die Medien lockten wie den Bär der Honig.

Der Anwalt als Sportfunktionär: Fritz Willig im Niedersachsenstadion. Quelle: Ulrich zur Nieden

Nach 52 Anwaltsjahren kann Fitz Willig jede Minute des Tages von einem anderen Fall erzählen. Worum sich das Gespräch auch drehen mag, er findet immer einen Anknüpfungspunkt. Gerade geht es noch um seine Zeit als 96-Präsident und schon ist er, eine Sekunde später, bei einem der wichtigsten 96-Trainer, bei Fiffi Kronsbein, der des Mordes an seiner Ehefrau angeklagt war und den Fritz Willig in einem spektakulären Prozess verteidigt hat. Am Ende stand ein Freispruch. Klar, Erfolgsgeschichten erzählt auch der 80-Jährige am liebsten. Es gibt davon so viele. Er hat Bücher darüber geschrieben.

Die Themen setzen

Und am Ende des Gesprächs stellt der Interviewer fest, dass die weitaus meiste Zeit über Fritz Willig geredet, das Tempo bestimmt und die Themen gesetzt hat. Das Sprachmemo auf dem iPhone deckt das schonungslos auf. Ein paar Fragen hätte der Interviewer zwar noch, auch kritische. Aber jetzt ist keine Zeit mehr. Willig muss noch mal in die Kanzlei, eine kurze Sache diktieren. Man wird davon demnächst vermutlich in der Zeitung lesen.

Von Hans-Peter Wiechers