Döhren-Wülfel

Die Veloroute 8, die von der City bis nach Laatzen führen soll, ist vor allem im Bereich Döhren-Wülfel umstritten. Via Zoom hat die Stadtverwaltung deshalb vor ein paar Tagen zu einer digitalen Infoveranstaltung eingeladen, um die Bürgerinnen und Bürger ausführlich zu informieren und mit ihnen in den Dialog zu treten. Daniel Martin und Kai Kaminski vom Fachbereich Tiefbau erklärten die aktuellen Pläne der Stadt und stellten die Historie des Velokonzepts vor. Die gleichen Informationen hatten die beiden Experten bereits dem Bezirksrat in den vergangenen Monaten präsentiert.

Den ersten Abschnitt der Veloroute 8 hat die Stadt Hannover Anfang der Woche in Betrieb genommen. Ab August startet der einjährige Verkehrsversuch entlang der Hildesheimer Straße. Die Planer wollen den Bezirksrat darüber auf dem Laufenden halten. Im September oder Oktober will die Stadt die Fahrradstraßen entlang der Frobösestraße und Am Lindenhofe einrichten. Zum Schluss soll dann der Verkehrsversuch auf der Wiehbergstraße folgen.

Die Stadterneuerung und -entwicklungsgesellschaft (Steg) Hamburg führte durch die Veranstaltung. Bis zu 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren gleichzeitig bei der Zoom-Konferenz dabei. Nach der Stellungnahme von Jan Krüger vom ADFC und Conrad Vinken von der Region Hannover konnten die Bürger Fragen stellen.

Loccumer Straße ungeeignet

Die Planer gingen auch auf die vom Bezirksrat thematisierte Alternativroute durch die Loccumer Straße ein. Dies sei eine sehr umwegige Führung, erklärte Kaminski. Es sei kein Veloroutenstandard umsetzbar, fügte er hinzu. Im April wurden die Radfahrer 13 Stunden lang auf der Loccumer Straße gezählt. Am Knotenpunkt Loccumer Straße/Am Mittelfelde waren es knapp 90. Als Vergleich wurden auf der Frobösestraße am Knotenpunkt Schützenallee zum gleichen Erhebungszeitpunkt etwa 1.000 Radfahrer gezählt.

Das sagen der ADFC und die Region Hannover

„Klasse, was an Schützenallee schon realisiert wurde“, sagte ADFC-Vorstandsmitglied Jan Krüger. Auch der Autoverkehr werde durch die Velorouten entlastet, da die Radwege mehr Leute transportieren können. „Es wird vor Ihrer Haustür aber nicht zu voll durch Radfahrer.“ Am Strandbad fehle eine gesicherte Querung von Süden in den Julius-Trip-Ring nach Westen, kritisierte Krüger. Der ADFC befürworte, dass die Wiehbergstraße und Am Lindenhofe Fahrradstraßen werden, die für Kraftfahrzeuge freigegeben werden. Das Parken solle in den Fahrradstraßen auf die vorhandenen Parkbuchten beschränkt werden. Der ADFC spricht sich an der Kreuzung Neckarstraße/Am Lindenhofe/Wiehbergstraße für einen Modalfilter gegen den Durchgangsverkehr aus. Gemeint ist damit zum Beispiel eine diagonale Abpollerung. Der Autoverkehr und die Busse sollen die Neckarstraße in die nördliche Wiehbergstraße durchgängig befahren können. Der ADFC hält außerdem einen geschützten Radfahrstreifen an der Hildesheimer Straße für erforderlich.

Auch die Region Hannover begrüße „aus vollem Herzen“ die Planung der Velorouten als Teil der Verkehrswende, sagte Conrad Vinken. Der Verkehrsversuch zur Interkommunalen Veloroute zwischen Laatzen und Hannover sei bisher aus seiner Sicht „sehr gut gelungen“, und die Strecke werde von immer mehr Menschen genutzt. Im September soll es hierzu eine Evaluation geben. Auch im Frühjahr 2022 sei eine umfangreiche Erhebung in den anliegenden Gebieten geplant.

Großes Diskussionsthema: Die Wiehbergstraße

Im Oktober, nach der Kommunalwahl, aber noch durch den alten Bezirksrat, soll der finale Beschluss fallen zur Wiehbergstraße. Laut Kaminski kommen zwei Varianten in Frage, um den Durchgangsverkehr aus der Wiehbergstraße herauszubekommen – und damit mehr Platz für Radfahrer zu schaffen. Zum einen könnte die Verbindung abgepollert werden, damit diese für Autos nicht mehr durchgängig befahrbar ist. Zum anderen könnte diese zur Einbahnstraße werden.

Anschließend beantworteten die Planer die Fragen der Bürgerinnen und Bürger, die aus Zeitgründen nicht alle abgearbeitet werden konnten. Viele Teilnehmer lobten das Veranstaltungsformat als „eine modere Form der Bürgerbeteiligung“. Auf die Frage, wie viele Parkplätze in welchen Straßen entfallen, antwortete Planer Kaminski, dass es in der Wiehbergstraße vom Verkehrsversuch abhänge. In der Frobösestraße würden fünf bis zehn Parkplätze entfallen und an der Hildesheimer Straße 40 Stellplätze. Besonders beschäftigte die Bürger die Wiehbergstraße. „Als Anwohner der Wiehbergstraße begrüße ich die Bemühungen um die Reduzierung des Durchgangsverkehrs dort“, schrieb ein Anwohner. Ein anderer Teilnehmer wollte wissen, ob sich dort eine Temporeduzierung auf 10 Stundenkilometer realisieren lasse.

Der eine Teilnehmer lobte die von der Stadt in Betracht gezogene Einbahnstraßenregelung in der Wiehbergstraße, ein anderer schlug vor, die Straße mit dem Schild „Anwohner frei“ zu kennzeichnen. Dies sei rechtlich nicht möglich, sagte Kaminski.

Die Martastraße haben die Planer als Alternative geprüft, sagte Martin. Die Querung der Hildesheimer Straße sei hier schwierig und ein weiterer Umweg, weshalb die Querung an der Wiehbergstraße erfolgen soll.

Gefahrenstelle Wiehbergstraße/Hildesheimer Straße

„Bitte achten Sie auf die Sicherheit der Haltestelle Wiehbergstraße beim Designhotel Wienecke – die Kurve ist hoffnungslos überlastet“, bat jemand. Dort sei es zu eng. Der Anschluss an die Hildesheimer Straße werde beim einjährigen Verkehrsversuch beobachtet, sagte Martin. Der Abschnitt auf Höhe Am Mittelfelde sei sehr kritisch. Wenn der Versuch erfolgreich sei, wolle die Stadt dort einen Zwei-Richtungsradweg bauen. Dazu müsse der komplette Straßenraum umgebaut werden.

Die Arztpraxen an der Hildesheimer Straße sollen nach dem Wegfall der Parkplätze über die Dorfstraße erreichbar sein, sagte Martin. Jemand bat, die Ampelschaltungen auf der Hildesheimer Straße für den Radverkehr zu optimieren. Zudem forderten die Bürger, bei dem Verkehrsversuch Großveranstaltungen wie Messen oder Konzerte zu berücksichtigen, die in der Versuchsphase coronabedingt nicht wie gewohnt stattfinden.

Von Lisa Eimermacher