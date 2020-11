Anwohner in Hannover-Waldhausen haben am Freitagmorgen einen stark blutenden Mann vor ihrem Haus entdeckt. Allerdings weiß bislang niemand, wie der 23-Jährige dorthin kam oder was ihm zugestoßen ist. Eine erste Spur führt zum Aegidientorplatz, möglicherweise hatte der Verletzte dort einen Unfall.