Hannover, Zooviertel, Dickenssstraße: Eigenheim an Eigenheim reiht sich im hinteren Teil der Straße im Zooviertel aneinander. Viel Grün sieht man hier, selbst jetzt noch, im Winter, Gärten voller Sträucher, Bäume, deren Blätter im Sommer noch einmal eine ganz andere Pracht entfalten. Eine beschauliche Atmosphäre herrscht in der Wohnsiedlung, in der viele Anwohner Mitte der Neunziger Eigentum erworben haben. Ab und zu kommt ein Spaziergänger mit Hund vorbei, Vögel zwitschern, ein Katze streift durch den Garten. In die Idylle könnte sich allerdings künftig ein schriller Missklang mischen.

Stadtverwaltung informierte offenbar nicht

Manche Anwohner fürchten das jedenfalls. Sie laufen gegen eine von der Stadt geplante Obdachlosenunterkunft in der Kleefelder Straße 31 Sturm. In direkter Nachbarschaft der Wohnsiedlung, im Rücken des Hannover Congress Zentrums und fußläufig etwa 50 Meter vom Stadtpark entfernt, will die Verwaltung ein ehemaliges Wohnheim der Stiftung Kinderheilanstalt in eine Obdachlosenunterkunft verwandeln. Drei drei- bis fünfgeschossige Häuser vorwiegend mit etwa 18 Quadratmeter großen Einzelzimmern will sie erwerben und darin bis zu 100 Obdachlose unterbringen.

Viele Anwohner sind schon deshalb verärgert, weil ihren Angaben zufolge bislang niemand von der Verwaltung sie überhaupt darüber informiert hat, was da in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft geschieht. Erst aus den Medien habe man von den Plänen erfahren, beschwert sich Nils Tilsen, früherer FDP-Ratsherr und Augenarzt, der jetzt in Rente ist. Dabei hat der Vorschlag der Verwaltung, jeweils einstimmig, schon den Bezirksrat Mitte, den Bau- und den Sozialausschuss passiert – immer unter der ebenso schlichten wie inhaltlich unbestimmten Überschrift „Standortentscheidung“. Es stehen nur noch die Abstimmungen am 30. Januar im Verwaltungssausschuss und im Rat aus.

„Bitte vermeiden Sie Verunreinigungen“

„Wir zahlen Steuern, auch für Obdachlose, wir wollen zumindest informiert werden, wenn so etwas vor unserer Haustür passiert“, sagt Yüksel Tasdelen, ebenfalls Anwohner. Das Haus des 60-jährigen Diplomingenieurs grenzt direkt an das Gelände der künftigen Unterkunft. Wenn er feststelle, dass es Veränderungen der äußeren Gestaltung des Baus gebe, werde er klagen, sein Sohn sei Jurist, sagt er. „Das ist meine einzige Chance. Wir sind frustriert.“ Akteneinsicht im Bauamt will er sowieso nehmen. Unverständlich sind ihm die Pläne der Stadtverwaltung auch, weil die Unterkunft in unmittelbarer Nähe zum Stadtpark liegt. „Bitte respektieren Sie dieses historische Gartendenkmal und verhalten Sie sich der Würde des Ortes entsprechend. Vermeiden Sie bitte Verunreinigungen“, heißt es auf einer städtischen Infotafel am Hintereingang. Tasdelen bezweifelt, dass die „Würde des Ortes“ mit einem Obdachlosenheim in unmittelbarer Nähe gewahrt werden kann. Müll befürchtet er, Obdachlose, die im Stadtpark lagern.

Die Stadtverwaltung bittet auf einem Schild am Hintereingang des Stadtparks, die Würde des historischen Gartendenkmals zu wahren. Quelle: Katrin Kutter

Wilfried Brinkop, Rentner, 81, drückt es in einem mit Frau Jutta verfassten Brief an Bezirksbürgermeisterin Cornelia Kupsch noch deutlicher aus. „Direkt hinter dem Nebeneingang zum Stadtpark befindet sich ein großer reetgedeckter Pavillon mit Bänken und Stühlen. Büsche für die Notdurft sind (...) reichlich vorhanden. Ein schöner Treffpunkt für Obdachlose “, heißt es dort sarkastisch. „In Anbetracht der Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt, wäre es fatal, wenn sich in diesem Park eine Trinkerszene etabliert.“

Bislang sei der Stadtpark ein Kleinod, sagen die Anwohner. Sie befürchten, dass er künftig von Trinkern belagert wird. Quelle: Katrin Kutter

Hannovers Sozialdezernentin platzt der Kragen

„Trinkerszene“, „Werteverlust von Immobilien“, „Müll“ – mit solchen, scharf klingenden Worten haben sich Anwohner auch unlängst im Sozialausschuss beschwert. Petra Saffaf beschwor ein Szenario herauf, in dem Parkbänke von Obdachlosen belagert werden, sah für die Anwohner ein „Sicherheitsproblem“. Jo Schulz wollte wissen, wie die Anlieger Einfluss nehmen können, wie Integration sichergestellt werde, ob es andere Möglichkeiten der Obdachlosenunterbringung gebe, in der Rumannstraße beispielsweise oder im Karl-Immenhof-Weg.

Schulz beklagte auch, ein Obdachlosenheim bringe ein negatives Image für das umliegende Wohngebiet. Für ihn als Eigentümer, der – anders als ein Mieter – nicht einfach so umziehen könne, sei das ein Problem. Sie sei nicht zuständig – und werde alle Anfragen an das Baudezernat weiterleiten, antwortete Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf zunächst. Dann aber platzte ihr der Kragen. Es sei gesetzlich wie menschlich eine Pflicht, Menschen ohne Obdach eine Chance auf ein Dach über dem Kopf zu geben, konterte sie, hörbar erregt. Wilfried Brinkop empört diese Reaktion noch Tage später. In einer Bürgerfragestunde erwarte er, dass die Verwaltung Fragen sachlich beantworte und sich nicht moralisch ereifere. Man habe versucht, ihn und andere in eine Bonzen-Ecke ohne Herz für Arme zu schieben. Aber so sei es nicht.

Gegen Obdachlose als Nachbarn haben Annette und Wolfgang Meßmer gar nichts. Aber bei 100 Menschen auf engem Raum sei Ärger vorprogrammiert. Quelle: Katrin Kutter

Ehefrau Jutta kritisiert vor allem den Betreuungsschlüssel in der Unterkunft. Auf 100 Obdachlose würden zwei Sozialarbeiter kommen: „Das geht einfach nicht.“ Das Ehepaar Wolfgang und Annette Meßmer ist den Obdachlosen in der Nachbarschaft wohlgesonnen. Er sei viel im Ausland tätig gewesen, habe gesehen, wie Leute im Dreck verkommen, sagt der 73-Jährige. Dass Obdachlose in seinem Wohnviertel untergebracht würden, sei völlig okay. Auch Frau Annette 62, sieht das so, aber die Anzahl der Personen macht ihr Sorge. „Bei 100 Menschen auf so engem Raum sind doch Konflikte vorprogrammiert.“

Verein hat schon die „Kriegskasse“ geprüft

Nils Tilsen vom Verein „Freunde der Stadtparkallee“ will mitreden, gestalten. Quelle: Katrin Kutter

Anlieger Nils Tilsen ist überdies der Ansicht, dass auch das HCC ein Problem bekomme, wenn Trinker tatsächlich in den Stadtpark drängten. Das frühere Schwesternwohnheim befinde sich im Dreieck zwischen Musik-, Tierärztlicher und Medizinischer Hochschule: „Warum wird es nicht zum Studentenwohnheim umgebaut?“ Tilsen gehört dem Verein „Freunde der Stadtparkallee“ an. So taufte die Bürgerinitiative zärtlich die Kleefelder Straße, als sie sich im Zuge des Bahnausbaus für die Expo gründete, um die Schönheit der Straße zu wahren. Damals, 1996, ging es um den Bahndamm längs der Kleefelder Straße. Die Bundesbahn wollte ein neues Gleis bauen, ein Teil der Silberlinden an der Straße sollte dafür abgeholzt werden. Die Freunde der Stadtparkallee, waren dagegen, klagten. Das Thema wurde sogar auf Bonner Ebene diskutiert.

Nach zweijährigem Kampf erreichte der Verein, dass für 70 zu fällenden Silberlinden 55 neue Alleebäume gepflanzt werden mussten. 50 Mitglieder fasst der Verein noch heute. Immer wieder hat er sich seitdem für die Verschönerung des Wohngebietes eingesetzt hat. Seit der Nachricht von der Unterkunft habe es Klick gemacht, sagt Vorstandsmitglied Tilsen. Man habe schon die „Kriegskasse“ geprüft und Telefonkonferenzen geschaltet. Man wolle die Unterkunft nicht verhindern, aber mitreden, gestalten.

Das klingt, als würde man von den Anwohnern der Kleefelder Straße 31 noch einiges hören.

