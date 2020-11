Hannover

Die Serie von Brandstiftungen in Hannovers Südstadt bereitet den Anwohnern immer größere Sorgen. Am Dienstagnachmittag waren in einer Tiefgarage an der Hildesheimer Straße ein Mercedes-Geländewagen und ein Motorrad der Marke Buell in Brand gesetzt worden. Es sind die Fahrzeuge Nummer fünf und sechs, die seit Ende August in Tiefgaragen in diesem Bereich in Brand gesetzt worden sind. Bislang hatten sich der oder die Täter immer Oldtimer wie einen Jaguar oder einen alten VW Käfer herausgesucht. Angezündet wurden in diesem Zeitraum aber auch ein Kinderwagen am Bertha-von-Suttner-Platz, ein Fahrradanhänger für Kinder in Döhren sowie einige Lauben im Bereich Tiefenriede. „Muss erst etwas Schlimmes passieren, bevor die Polizei hier richtig tätig wird?“, fragt eine Anwohnerin.

56 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Bei dem Brand am Dienstagnachmittag an der Hildesheimer Straße hatten 56 Menschen ihre Wohnungen über der Tiefgarage verlassen müssen, darunter 13 Bewohner des Gisela-Richter-Hauses für ältere Menschen mit Behinderung. Auch am Tag nach dem Feuer sind die Schäden an den Gebäuden deutlich zu sehen. Einige Lüftungsschächte, die von der Tiefgarage vor die Häuser führen, sind verkohlt, es riecht nach Rauch. Die elektrische Versorgung der Gebäude ist durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen worden. Elektriker versuchen, die durch die Hitze in der Garage geschmolzenen Stromkabel so schnell wie möglich zu erneuern.

Die Stromversorgung eines Wohnheims für ältere Behinderte ist durch das Feuer beschädigt worden. Quelle: Tobias Morchner

Es ist bereits die zweite Brandstiftung in dieser Tiefgarage. Ende August war dort ein Oldtimer in Brand gesetzt worden. „Damals war das Garagentor kaputt, sodass jeder zu den Stellplätzen gehen konnte, und es ist bis heute nicht repariert“, sagt eine Anwohnerin. Ein anderer Umstand erleichtert dem Täter oder den Tätern die Zündeleien: Man kann die Garage von vorne durch das kaputte Tor betreten und durch eine Hintertür wieder ungesehen verlassen. „Der Brandstifter hat sich hier bestimmt ausgekannt“, sagt die Anwohnerin. Sie ist an diesem Vormittag damit beschäftigt, ihre kleine Terrasse von all dem Ruß zu reinigen. „Das Zeug ist so schmierig, das bekommt man nur schwer weg“, sagt sie.

500.000 Euro Schaden

Die Brandermittler der Polizei Hannover haben am Dienstag die Tiefgarage und ausgebrannten Fahrzeuge genau untersucht. Einen technischen Defekt an dem Auto und an dem Motorrad konnten sie ausschließen. Die Beamten leiteten stattdessen auch in diesem Fall ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein. Beide Fahrzeuge wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Auch das Gebäude und weitere Fahrzeuge in der Garage wurden beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 500.000 Euro. Die Behörde will wegen der Serie die Zahl der Streifen in den betroffenen Vierteln erhöhen. Das gehe derzeit allerdings nur im „Rahmen der Möglichkeiten“, wie eine Behördensprecherin gegenüber der HAZ erklärte. Denn derzeit sind die meisten Kräfte der Polizeidirektion in die Kontrolle der geltenden Corona-Bestimmungen eingebunden.

„Wer so etwas macht, kann kein Gewissen haben“

Lothar Pollähne ( SPD), der Bezirksbürgermeister der Südstadt, kennt das vom Brand betroffene Gisela-Richter-Haus gut. „Dort leben viele Menschen, die an MS erkrankt sind und deshalb im Rollstuhl sitzen – wer so etwas macht, kann kein Gewissen haben“, sagt er. Die derzeitige Zahl der Brandstiftungen in dem Bereich hält er ebenfalls für eine „extreme Häufung“. Seine Hoffnungen liegen bei einer schnellen Aufklärung der Serie durch die Polizei. „Ich möchte als Bezirksbürgermeister nicht irgendwo stehen und eine Trauerrede halten müssen“, sagt Pollähne.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei begann die Brandserie am 12. August. Damals brannten gegen 20 Uhr in der Tiefgarage an der Hildesheimer Straße drei Autos und ein Motorrad. In den vergangenen Wochen gab es weitere Brandstiftungen in dem betroffenen Gebiet, dass sich von der Südstadt, über Döhren und Waldhausen zieht. Die Brandermittler prüfen, ob es einen Tatzusammenhang auch zu Bränden in Treppenhäusern, Kellern und Lauben gibt. Die Polizei sucht zu allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Tobias Morchner