Döhren/Waldhausen/Waldheim/Seelhorst

„Es ist schlecht geplant“: Stefan Renzi aus Waldheim wirft der Stadt Hannover Planungsversagen vor. Es geht um die Bauarbeiten an der Zeißstraße ab der Abbestraße bis zur Willmerstraße/Hildesheimer Straße beim Südschnellweg. Seit dem 25. Mai wird dieser Bereich der Zeißstraße grunderneuert. Nach Angaben der Stadt sei mit einer Fertigstellung nach einer Bauzeit von sieben Monaten zum Ende dieses Jahres zu rechnen.

Asphalt ersetzt Kopfsteinpflaster

Es gibt Radwege, die zur Baustelle hin- und davon wegführen. Aber schon vor den Bauarbeiten gab es in dem Abschnitt eine Lücke und die Radwege endeten dort einfach, kritisiert Renzi. Die Sanierung geschieht im Rahmen des Sonderprogramms „Grunderneuerung im Bestand“ (kurz GiB). Die Regeln dazu sehen vor, dass die Straße nach der Erneuerung genauso aussieht wie vorher. In der Zeißstraße wird dies nicht ganz so sein – das Kopfsteinpflaster wird durch eine Asphaltdecke ersetzt. Der Bezirksrat hatte zwar den Erhalt des Kopfsteinpflasters soweit möglich gefordert. Auf den städtischen Wertstoffhöfen sei aber kein Platz für die Lagerung, erklärt die Stadt.

Bezirksrat forderte Fahrradstreifen

Im Mai 2015 hatte der Bezirksrat der Grunderneuerung der Straße zugestimmt – in Verbindung mit einem interfraktionellen Änderungsantrag. Darin fordert der Bezirksrat, dass der vor dem damaligen „Casino Royal“ (heute Admiral-Spielhalle) abrupt endende Radweg als Fahrradstreifen oder Ähnliches auf der Straße Richtung Am Schafbrinke, ohne Veränderung des Straßenquerschnittes, weitergeführt wird, damit es einen „Lückenschluss für die wichtige Ost-West-Radwegverbindung Waldheim/Seelhorst-Döhren“ gibt.

Dies werde umgesetzt, „indem der vorhandene Radweg verlängert und dann auf die Fahrbahn geführt wird“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Also werden die Radfahrer genauso geleitet wie vorher“, sagt Anwohner Renzi. Viel Platz bietet die Straße nicht, auch weil auf beiden Seiten geparkt wird.

Das Ziel des Sonderprogramms sei die zügige Umsetzung von erneuerungsbedürftigen Straßen, insbesondere der „kleineren“ Straßen in Wohn- und Gewerbegebieten, da diese bislang aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen zurückgestellt werden mussten. „Dieses Sonderprogramm hatte Stefan Schostock damals auf den Weg gebracht, hat dafür Gegenwind von den Anwohnern bekommen, und die Stadt setzt es nun einfach so um – und zwar ohne Sinn und Verstand“, kritisiert Renzi. Er führt fort: „Keiner will Parkplätze opfern, nicht mal in einer Industriestraße in der Peripherie.“

Für die Zeißstraße sei entsprechend abgewogen worden, und die Verwaltung habe der Politik eine Erneuerung im Bestand zum Beschluss vorgeschlagen, der dann gefasst und nun umgesetzt wird, argumentiert die Stadt. „Ansonsten hätte sich an dem Zustand der Straße mittelfristig nichts geändert.“ Deshalb sehe die Verwaltung in der Erneuerung im Rahmen des Sonderprogramms nach wie vor einen großen Vorteil.

Renzi befürchtet, dass die Situation nach der Grunderneuerung für Radfahrer gefährlicher wird. Wegen „erheblicher Schäden“ durfte in der Straße bis zuletzt nur 30 Stundenkilometer gefahren werden. Nach der Erneuerung wird wieder Tempo 50 erlaubt sein, so die Stadt. „Wenn sich die Fahrbahn dann in einem besseren Zustand befindet, werden die Fußgänger die Radfahrer auch nicht mehr auf dem Gehweg dulden“, nimmt der Waldheimer an.

Zur Galerie Zur Baustelle und von ihr weg führen Radwege. Wenn die Bagger verschwunden sind, soll es für die abrupt endenden Radwege endlich einen Anschluss geben. Dazu wird der vorhandene Radweg verlängert und auf die Fahrbahn geführt. Doch genug Platz für Radfahrer gibt es auch nach der Baumaßnahme nicht, meint ein Anwohner.

Bereits im Dezember 2012 hatte der Bezirksrat einstimmig gefordert, „auf beiden Seiten der Zeißstraße den Fahrradweg dahingehend zu erweitern, dass auf beiden Seiten der Fahrradweg durchgängig befahrbar ist“. Die Stadt folgte dem Beschluss damals allerdings nicht, mit der Begründung: „Die Verwaltung beurteilt die aktuelle Verkehrsführung in der Zeißstraße als hinreichend sicher und dem aktuellen Stand der Technik entsprechend. Da auch das Unfalllagebild in der Zeißstraße unauffällig ist, sieht die Verwaltung keinen Handlungsbedarf.“

Für Radfahrer wird es während der Bauarbeiten eng

Die Zeißstraße wird in der Zeit der Bauarbeiten als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung „Am Schafbrinke“ mit gleichzeitiger Freigabe für den Radverkehr in Gegenrichtung eingerichtet. „Das ist allerdings sehr eng und gefährlich, wenn man als Radfahrer auf der Straße fährt und einem dann noch jemand entgegenkommt, kann man nur auf den Gehweg ausweichen“, kritisiert der Diplom-Biologe Renzi. Auf der Zeißstraße herrscht ein hohes Verkehrsaufkommen. Es gibt nicht nur ein angrenzendes Wohngebiet, sondern auch Firmen, Einkaufsmöglichkeiten, ein Fitnessstudio, die DLRG, eine Lagerhalle und eine Spielhalle. Laut Stadtverwaltung ist die Fahrbahnbreite neben den Absperrungen für die Baustelle „für den Begegnungsfall Rad und Pkw ausreichend“. Alle Verkehrsteilnehmenden seien zur Rücksichtnahme verpflichtet, teilt die Stadt mit.

Von Lisa Eimermacher